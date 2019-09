Znanstvenici upozoravaju da je rasjed duž obale Los Angelesa, za koji se ranije vjerovalo da miruje, zapravo aktivan i mogao bi uzrokovati razorni potres magnitude 6.4.

Ako je povezan s ostalim rasjedima, mogao bi izazvati potres do magnitude 7, navodi tim znanstvenika s Harvarda, sveučilišta Južne Karoline i američkog geološkog instituta.

Rasjed poznat kao Wilmington Blind-Thrust prostire se oko 20 kilometara, sjeverozapadno od plaže Huntington, preko luka u Los Angelesu i Long Beachu, do istočne strane poluotoka Palos Verdes i zaljeva Santa Monica.

Već je desetljećima poznato da rasjed postoji, ali se dugo vjerovalo da je u stanju mirovanja i da nema brige za stanovnike Los Angelesa.

- Ne puca često, ali je poput uspavanog diva, rekao je Franklin Wolfe, doktorand u području strukturalnog modeliranja i Zemljinih resursa na Harvardu. - To što je spor, ne znači da nije opasan, dodao je Wolfe.

Nazvan je 'slijepim' rasjedom jer ne izbija na površinu zemlje i nema nikakvih pukotina koje bi mogle ukazati na njegovo postojanje.

Rasjed se nalazi ispod naftnih polja Wilmingtona, a otkriven je zahvaljujući podacima naftnih industrija. Analize pokazuju da je miran najmanje dva milijuna godina.

Tek prije deset godina kada je znanstvenik na USGS-u proučavao rezervoare podzemne vode otkrio je pukotine u plićim slojevima nego što su to primijetili naftni stručnjaci. Wolfe navodi da se rasjed vrlo sporo pomiče i da bi do puknuća moglo doći za 3000 do 5000 godina.

Rasjed se nalazi u blizini još jednog zloglasnog rasjeda Newport-Inglewood. U potresu na Long Beachu 1933. poginulo je 120 ljudi i tada su vlasti počele donositi prve građevinske propise u seizmičkim područjima.