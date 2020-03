Vrlo rijetko se dogodi da smo zadovoljni svime u životu, da su posao i kuća savršeno izbalansirani, da su djeca uspješna u školi i zdrava, da vam je brak odličan i da posao funkcionira. Ako se dogodi takav trenutak jedino što želimo je zamrznuti ga da ostane savršen zauvijek.

No, život nije takav. Sastoji se od mnoštva izazova i neplaniranih događaja u kojima je naša moć improvizacije i stav o životu ti koji odlučuju kako će stvari ispasti.

Umjesto da nastojimo postići balans, trebali bismo u poslu pronaći ono što volimo, odnosno u poslu se ponašati kao i u privatnom životu.

Posao nije nešto što je izvan života, on je njegov dio - isto kao obitelj, hobiji i prijatelji.

Sva ova područja življenja imaju svoje divne, inspirativne trenutke i one koji su im potpuna suprotnost.

Privatni život nastojimo uživati koliko god je to moguće, a tako bismo trebali i poslovni, poručuju Marcus Buckingham i Ashley Goodall autori knjige Nine Lies About Worl. A Freethinking Leader's Guide to the Real World.

Trebali bismo, kažu, maksimalizirati u poslu ono što volimo. Najjednostavniji način da to učinimo je da provedemo, kako Goodall i Buckhigam kažu, tjedan u ljubavi s poslom.

Možda zvuči čudno, ali biti u ljubavi s poslom ustvari znači da uzmete jedan radni tjedan i obratite pozornost na ono što volite, a što ne volite u vašem poslu.

Nacrtajte na papiru dva stupca (jedan "volim" i jedan "ne volim") i popunjavajte ih. Promotrite kakve vam osjećaje izaziva svaka stavka. Sve ono što volite na poslu izazvat će u vama dobre emocije. Nadopunjavajte listu i mijenjajte svoj stav o poslu.

Ne pomažu nam kategorije "posao" i "život". Ne bismo trebali nastojati izbalansirati ih, nego bismo trebali uvesti kategorije "volim" i "ne volim" i malo po malo slagat, tjedan po tjedan, što više se fokusirati na ono što volimo.

Naravno, ne možemo uvijek raditi ono što volimo, ali uvijek možemo pronaći nešto što volimo u onome što radimo.