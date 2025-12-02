Zagreb će napokon dobiti svoju veliku masovnu šetnju niskopodnih ljubimaca

Po uzoru na mnogobrojne gradove i mjesta na Svijetu, hrvatska metropola ove subote, 6. prosinca dobit će svoju Prvu zagrebačku veliku adventsku ŠPICU JAZAVČARA.

Ovaj događaj organizira se povodom 10. prosinca, Međunarodnog dana prava životinja.

Vesela povorka popularnih četveronožnih ljubimaca i njihovih vlasnika krenut će iz parka Ribnjaka, s livade podno katedrale kroz centar grada do parka Zrinjevca. Zasigurno će mnogo puta zastati zbog fotografiranja i maženja s prolaznicima, a veselja i osmijeha njihovim prolaskom zasigurno neće nedostajati. Organizatori pozivaju sve vlasnike jazavčara i one koji se tako osjećaju da nam se pridruže prije 11 sati u parku Ribnjaku (okupljanje od 10:30), uz napomenu da toplo odjenu svoje ljubimce i sebe, svečano u adventskom duhu. U slučaju lošeg vremena (kiša, snijeg, ispod nule), događaj se odgađa za sutradan, 7. prosinca u isto vrijeme, na istom mjestu.

Turistička zajednica grada Zagreba uvrstila je ovaj program u „Jingle All The Way" segment Adventa u Zagrebu, a Zoo City će svakog sudionika povorke nagraditi s prigodnim igračkama i poslasticama. Više o svemu potražite na događaju Facebook stranice Hrvatski Jazavčari.