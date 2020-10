Jedan od najdugovječnijih europskih tribute bendova, riječki The Beatles Revival Band, proslavit će 80. rođendan Johna Lennona koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu u petak, 9. listopada.

Tako će se Zagreb i Hrvatska pridružiti koncertima diljem svijeta u čast legendarnog osnivača Beatlesa. Cijena ulaznice u pretprodaji iznosi 110 kn i može se kupiti u Dirty Old Shopu (+ web),

Na ulazu, ako ih ostane, koštat će 130 kn. Broj sjedećih mjesta, pa tako i ulaznica, ograničen je u skladu s trenutnom situacijom s koronavirusom na brojku od 120. Koncert će biti održan po svim aktualnim epidemiološkim mjerama i preporukama. .

Glazbenik, aktivist i autor himni kao što su „Imagine", „Strawberry Fields Forever", „Give Peace a Chance" i „Come together", obilježio je glazbu 20. stoljeća i ostavio neizbrisiv trag u popularnoj kulturi zapadne civilizacije. Njegov put naprasno je prekinut 8. prosinca 1980., no Johnove pjesme i poruke mira i ljubavi odjekuju i danas, četiri desetljeća nakon njegove smrti. U jedinstvenom prostoru i ugođaju Hrvatskog glazbenog zavoda, The Beatles Revival Band naglasak će dati na repertoar Lennonovih pjesama, kako iz perioda Beatlesa, tako i solo karijere. Uz svima dobro poznate hitove kao što su „Help", „All you need is love" i „Revolution", bend priprema i nekoliko opskurnih, ali ništa manje zanimljivih glazbenih poslastica za prave fanove.

Facebook event