Znamo da mnogi nisu baš ljubitelji prokulica, vrijeme je da im pružite novu priliku upravo s ovim receptom. Zapečene sa sirom i slaninom, postaju prava delicija kojoj je teško odoljeti. Za vegetarijansku verziju jednostavno izbacite slaninu iz pripreme.

Ovaj jednostavan prilog gotov je za otprilike 30 minuta, a navedena količina sastojaka dovoljna je za 4 osobe.

Sastojci

prokulice

maslinovo ulje

slanina, narezana na komadiće

gouda ili sličan sir

sol, papar po ukusu

Priprema

Operite, očistite i kuhajte prokulice u posoljenoj vodi desetak minuta.

Kuhane prokulice ocijedite i stavite u vatrostalnu posudu za pečenje. Prelijte ih maslinovim uljem, posolite i popaprite po želji.

Preko prokulica ravnomjerno posipajte slaninu narezanu na komadiće i naribani sir.

Stavite u pećnicu prethodno zagrijanu na 200 stupnjeva i pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok sir ne dobije lijepu zlatnožutu boju.