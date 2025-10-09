« Lifestyle GASTRO
Pripremite ukusne prokulice

Zapečene sa sirom i slaninom, postaju prava delicija kojoj je teško odoljeti. Za vegetarijansku verziju jednostavno izbacite slaninu iz pripreme

Ukusne su, stvarno!
Znamo da mnogi nisu baš ljubitelji prokulica, vrijeme je da im pružite novu priliku upravo s ovim receptom. Zapečene sa sirom i slaninom, postaju prava delicija kojoj je teško odoljeti. Za vegetarijansku verziju jednostavno izbacite slaninu iz pripreme.

Ovaj jednostavan prilog gotov je za otprilike 30 minuta, a navedena količina sastojaka dovoljna je za 4 osobe. 

Sastojci

  • prokulice
  • maslinovo ulje
  • slanina, narezana na komadiće
  • gouda ili sličan sir
  • sol, papar po ukusu

Priprema

Operite, očistite i kuhajte prokulice u posoljenoj vodi desetak minuta.

Kuhane prokulice ocijedite i stavite u vatrostalnu posudu za pečenje. Prelijte ih maslinovim uljem, posolite i popaprite po želji.

Preko prokulica ravnomjerno posipajte slaninu narezanu na komadiće i naribani sir.

Stavite u pećnicu prethodno zagrijanu na 200 stupnjeva i pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok sir ne dobije lijepu zlatnožutu boju.

 

09.10.2025. 18:00:00
