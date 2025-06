Ovog Mjeseca ponosa Booking.com dijeli odredišta koja LGBTQ+ osobama pružaju najtopliju dobrodošlicu u 2025. godini

Istraživanje svijeta trebalo bi svima biti uzbudljivo i ugodno iskustvo. No, nije uvijek tako. Kad putujete kao LGBTQ+ osoba, možda ćete morati dodatno razmisliti i pažljivije planirati kako biste se snašli u današnjem svijetu putovanja. Booking.com-ovo istraživanje* otkriva da za više od dvije trećine (74 %) hrvatskih LGBTQ+ putnika pripadnost LGBTQ+ zajednici utječe na pripremu prije rezervacije putovanja, a za 61 % njih ključno je razmisliti mogu li tijekom putovanja biti potpuno autentični. Donošenje informiranih odluka o putovanju i dalje je neizmjerno važno za LGBTQ+ osobe.

Booking.com, kojem je misija olakšati svima da istraže svijet, bez obzira na to koga vole ili kako se identificiraju, pokrenuo je još 2021. godine program Travel Proud kako bi LGBTQ+ putnicima pomogao da bolje isplaniraju svoje sljedeće putovanje. Program Travel Proud pruža smještajnim objektima besplatan trening o inkluzivnom pružanju smještaja kako bi im pomogao da bolje razumiju s kojim se specifičnim izazovima suočavaju LGBTQ+ putnici te što mogu učiniti kako bi se svaki gost osjećao dobrodošlo i prihvaćeno.

Ovog Mjeseca ponosa Booking.com slavi važnu prekretnicu. Nakon samo četiri godine sada postoji više od 100.000 Travel Proud objekata u više od 150 zemalja i teritorija te u 16.000 gradova i odredišta. Broj Travel Proud objekata na platformi porastao je za 49 % u odnosu na ovo doba prošle godine**, pri čemu partneri diljem svijeta pokazuju odlučnost da budu inkluzivniji prema gostima unatoč izazovima s kojima se svijet danas suočava.

Za LGBTQ+ putnike to znači da se 100.000 objekata obvezalo ne samo slaviti raznolikost, već i pružiti sigurno i inkluzivno okruženje, a većina hrvatskih LGBTQ+ putnika (77 %) osjeća se ugodnije kad putuje zbog veće inkluzivnosti u branši putovanja. Kako bi gostima omogućio uzbudljivo, srdačno i ugodno putovanje, Booking.com dijeli četiri odredišta u kojima su LGBTQ+ putnici dobrodošli***, od klasičnih odredišta s modernim zaokretom do novijih mjesta koja vrijedi posjetiti.

Torino, Italija

Smješten u podnožju Alpa, Torino je poznat po svojim elegantnim bulevarima, baroknim palačama i kulturi kafića, ali i po važnoj ulozi u povijesti talijanske LGBTQ+ zajednice. U 1970-ima upravo ovdje je nastao prvi pokret za oslobođenje gay osoba u zemlji, FUORI! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), koji je pomogao u postavljanju temelja za prava LGBTQ+ osoba u modernoj Italiji. To je zemlja koja sada ima najviše Travel Proud objekata na svijetu (21.283 na dan 20. svibnja 2025.)****, a taj progresivni duh i danas živi u gradu u kojem se tradicija spaja s povijesnim buntom. Srce torinske LGBTQ+ scene čini San Salvario, kreativna, kozmopolitska četvrt puna inkluzivnih barova, klubova i kafića. Kulturne znamenitosti kao što su Palazzo Madama i Piazza Castello nude uvid u kraljevsku prošlost grada, a dodatnu dubinu pružaju muzeji posvećeni kinematografiji, umjetnosti i egipatskoj povijesti. Torino također mami nepca posjetitelja. Kao rodno mjesto vermuta i čokolade od lješnjaka poznate kao gianduiotto, ovo je grad iz snova svakog ljubitelja hrane. Uvid u izradu zanatske čokolade, pri čemu se kuša mnoštvo uzoraka, dobit ćete sudjelovanjem u kušanju finih čokolada. Prepun stila i povijesti te suptilno radikalan, Torino LGBTQ+ putnicima nudi doživljaj kompleksnog grada sa slojevima kulture, hrabrosti i kakaa.

Gdje boraviti: za luksuz s 5 zvjezdica u centru Torina, Principi di Piemonte | UNA Esperienze nudi eleganciju i stil sa svojim salonima, gurmanskim restoranom i barom s kojeg se pruža prekrasan pogled na centar grada. Za one koji više vole prijateljsku i ugodnu atmosferu, i žele se osjećati kao kod kuće, a ne samo kao dio Travel Proud programa, EDIT Lofts moderan je apartman s vrtom i terasom. Iako svaki apartman ima potpuno opremljenu kuhinju, restoran u sklopu objekta, koji je pogodan za obitelji, također nudi jela talijanske kuhinje kad poželite da vas netko drugi kuha za vas.

Zürich, Švicarska

Kada razmišljate o odmoru u nekom europskom gradu, možda će vam pasti na pamet druga, popularnija LGBTQ+ odredišta. Ipak, manje poznata, ali živahna scena u Zürichu zaslužuje mjesto na vrhu popisa LGBTQ+ putnika. Najveći grad Švicarske, Zürich, sofisticirano je odredište smješteno uz jezero, s živom kulturnom scenom i dobro očuvanim starim gradom. Putnicima nudi kombinaciju prirodnih ljepota te užurbanog, kulturno bogatog gradskog središta. Bilo da se kupate u jednom od više od 40 badija (bazena na otvorenom uz gradska jezera i rijeke), kupujete u ulici Bahnhofstrasse ili istražujete impresivnu zbirku europske umjetnosti u Kunsthausu, grad nudi za svakoga ponešto. Kako bi u samo šest sati doživjeli ponudu grada, posjetitelji mogu isprobati Ciriški miks: pješačku turu, krstarenje i žičaru te uspinjačom Polybahn posjetiti Grossmünster i Rindermarkt u staroj gradskoj jezgri te saznati više o prošlosti grada. Zürich također ima bogatu povijest kad je riječ o LGBTQ+ putnicima; 1930-ih i 1940-ih ovdje je bilo sjedište istaknute rane organizacije za prava homoseksualaca i dvomjesečnika Der Kreis (Krug) - jedan od prvih časopisa za prava homoseksualaca u Europi. Bar Kweer jedan je od popularnijih LGBTQ+ prostora u gradu, a nalazi se u prostoru u kojem je nekoć bio bar Barfüsser, koji se smatra jednim od najstarijih gay barova u Europi.

Gdje boraviti: na samo nekoliko minuta hoda od Bahnhofstrasse smješten je Sorell Hotel St. Peter, moderni butik hotel u srcu starog dijela Züricha. S prostranim, moderno uređenim sobama i udobnim salonom u kojem se poslužuje doručak te večernja pića i lagani zalogaji. Savršen je izbor za opušten boravak na odličnoj lokaciji. Oni koji traže udobnost doma uživat će u dobro opremljenom objektu EMA House Serviced Apartments Superior Downtown, čija bogato opremljena kuhinja sadrži hladnjak, mikrovalnu pećnicu, perilicu posuđa, pećnicu, ploču za kuhanje, toster i aparat za kavu.

Brighton and Hove, Ujedinjeno Kraljevstvo

Brighton and Hove ne samo da prijateljski dočekuje LGBTQ+ osobe već je i sjajno mjesto za njih. Često hvaljen kao gay prijestolnica Ujedinjenog Kraljevstva, ovaj živahni primorski grad spaja svoju progresivnu prirodu sa šarmom pristaništa punog štandova i neopterećene zabave te kao takav odavno privlači LGBTQ+ zajednicu u zemlji. Zaputite se u četvrt Kemptown epicentar zabave, koja svojim zastavama duginih boja, drag brunchevima, kafićima u vlasništvu pripadnika LGBTQ+ zajednice i uličnom umjetnošću s ponosom ističe svoj aktivizam. Od narudžbe koktela mimoza s besplatnom nadopunom čaše i carstva šljokica koje nudi Bar Broadway do nečuvenih izvedbi u klubovima Komedia ili Ironworks Studios, neće vam nedostajati načina da svoje vrijeme iskoristite uživajući. Uz šljokice i sjaj još je mnogo toga što putnici mogu otkriti. Prošećite ulicama četvrti The Lanes u potrazi za vintage blagom, popnite se visoko iznad plaže na toranj i360, posjetite muzej i umjetničku galeriju u Brightonu kako biste pogledali neku izložbu ili pođite na ovaj obilazak na temu LGBTQ+ povijesti i saznajte više o evoluciji Brighton Pridea. Pride je taj koji svakog kolovoza transformira grad svojim morem boja, glazbe i neprikrivenog slavlja. Brighton se nikada nije ustručavao biti glasan i ponosan i zbog toga je još zabavniji.

Gdje boraviti: zahvaljujući svojoj središnjoj lokaciji objekt Q Square by Supercity Aparthotels gostima omogućuje da jednostavno posjete Brighton Pier, Royal Pavilion i Željeznički kolodvor u Brightonu. Opremljen fitness centrom, ovaj aparthotel također nudi vanjski prostor za sjedenje kako bi gosti mogli uživati u povjetarcu uz plažu i piću na suncu. Za one koji žele istražiti grad na dva kotača osigurano je parkiralište za bicikle.

Porto, Portugal

Drugi portugalski grad po veličini možda prolazi nezapaženo pokraj svog južnog brata, Lisabona, ali Porto tiho očarava LGBTQ+ putnike svojim popločenim ulicama, pogledom na rijeku i inkluzivnim duhom. To je grad u kojem laganiji tempo dolazi prirodno i u kojem LGBTQ+ kultura može s lakoćom pronaći svoje mjesto. LGBTQ+ scena možda je mala i intimna, ali time stvara vlastiti karakter. Barovi kao što su Pride i Café Lusitano nude ugodnu atmosferu, s nastupima drag umjetnika i disko večerima, što privlači raznolike posjetitelje. Ako imate energije u kasne noćne sate, Zoom Club skriveno je mjesto za ples do zore. Osim noćnog života, Porto se otkriva polako. Putnici mogu istražiti zavojite uličice Ribeire, pridružiti se obilasku LGBTour Porto kako bi se s vodičem prošetali povijesnom jezgrom grada ili prijeći most Dom Luís I kako bi stigli u grad Vila Nova de Gaia, gdje mogu degustirati porto uz rijeku. Za parove, Jardins do Palácio de Cristal jedno je od najromantičnijih mjesta u gradu za promatranje zalaska sunca. Uz sve bogatiji program povodom Pridea, LGBTQ+ filmske festivale kao što je LGBTQ+ Porto i blagu gostoljubivu lokalnu kulturu, grad je nježna, emotivna alternativa užurbanijim odredištima.

Gdje boraviti: smješten na trgu Ribeira sa slikovitim pogledom na rijeku Douro, Pestana Vintage Porto Hotel iz 16. stoljeća spaja povijesni šarm s udobnošću hotela s 5 zvjezdica. Sobe s dvostrukim ostakljenjem, prostrane kupaonice i mjesto za doručak uz rijeku čine ga izvanrednim smještajem samo nekoliko metara od katedrale, tornja Clérigos i krstarenja rijekom Douro. Your Opo Apartments, koji se nalazi u obnovljenoj povijesnoj zgradi, također pruža elegantan smještaj uz rijeku uz moderan dizajn i prekrasan pogled na Douro. S kafićima i znamenitostima starog grada Porta na kućnom pragu, ovi su smještaji elegantna baza za neovisne putnike.