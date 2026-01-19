Nutricionistička psihijatrica otkriva kako prehrana može smanjiti tjeskobu i podržati mentalno zdravlje

Siječanj je mjesec kada mnogi osjećaju umor, stres i emocionalnu težinu. Dani su kratki, povratak u rutinu nakon blagdana postaje izazovan, a treći ponedjeljak u mjesecu, poznat kao Blue Monday, često dodatno naglašava osjećaj da nam treba mali reset.

Upravo sada Znanje predstavlja naslov koji vam može pomoći. Umirite svoj um hranom: Revolucionarni vodič za kontrolu tjeskobe (eng. Calm Your Mind With Food) dr. Ume Naidoo objašnjava kako prehrana može ublažiti simptome tjeskobe, poboljšati raspoloženje i općenito podržati mentalno zdravlje kroz konkretne, svakodnevne prehrambene izbore.

Dr. Uma Naidoo nutricionistička je psihijatrica s Harvarda i profesionalna kuharica, a u ovom revolucionarnom vodiču donosi najnovija znanstvena istraživanja o načinima na koje je tjeskoba ukorijenjena u mozgu, crijevima, imunološkom sustavu i metabolizmu. Spajajući medicinsku stručnost i praktično kulinarsko znanje, autorica pokazuje zašto hrana ima ključnu ulogu u očuvanju psihičke ravnoteže.

Knjiga nudi praktične smjernice koje se mogu odmah primijeniti u svakodnevnom životu:

popis namirnica koje je preporučljivo konzumirati za zdravlje i mirniji um

tjedne jelovnike, recepte i dodatne savjete za uvođenje prehrambenih promjena

Recenzije potvrđuju njezin značaj:

»Maestralno djelo koje otkriva kako hranom ublažiti anksioznost i smiriti um.« - Dr. Mark Hyman

„Ne mogu dovoljno naglasiti ključne veze koje dr. Naidoo povlači između mentalnog zdravlja i hrane koju jedemo. U ovoj revolucionarnoj knjizi, ona nas uči kako iskoristiti hranu kako bismo ublažili simptome tjeskobe." - Giada de Laurentiis

„Ova fantastična knjiga ilustrira kako svjesno jedenje može ublažiti tjeskobu, nudeći svježu perspektivu u našem tjeskobom ispunjenom svijetu." - Dr. David Perlmutter

„Kada je riječ o nutricionističkoj psihijatriji, dr. Uma Naidoo je globalna predvodnica. Preobrazit će način na koji razmišljate o hrani kako bi pomogla umiriti vaš um." - Dr. Daniel G. Amen

Umirite svoj um hranom pokazuje da čak i male, svjesne promjene u prehrani mogu imati veliki utjecaj na mentalno zdravlje, osobito u izazovnim mjesecima poput siječnja.