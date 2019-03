Popularni Pocophone F1 od trenutka predstavljanja ne prestaje iznenađivati, kako svojim mogućnostima unatoč pristupačnoj cijeni, tako i softverskim nadogradnjama koje neprestano dobiva.

Tako sada imamo prilike pisati o dolasku MIUI 10.2.3.0 nadogradnje koja osim nove brojčane oznake donosi i sigurnosni aspekt za veljaču 2019. Veličina 10.2.3.0 iznosi 560MB, stoga preporučujemo da istu izvedete putem povezivanja na Wi-Fi kako bi izbjegnuli dodatne troškove mobilnog podatkovnog prometa.

Zanimljivije vezano uz nadogradnju jest dolazak podrške snimanja video zapisa u 4K kvaliteti pri 60fps-a, koja je do sada isključivo bila dostupna za beta testere a ovom nadogradnjom dostupna je svima.

Pocophone F1 prvo je MIUI 10.2.3.0 primio u Indiji a sigurni smo kako će uskoro dospjeti i na globalnu razinu. Nakon dolaska Androida Pie te podrške za streaming servise, dobro je znati kako softverska podrška ide dalje te donosi snimanje 4K video zapisa u cjenovni razred pametnih telefona gdje to inače nije slučaj.

