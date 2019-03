Prošle godine, točnije 11. ožujka Android je učinio dostupnim beta program testiranja nadolazećeg Android P operativnog sustava (danas svima znanog kao Android Pie 9.0).

Sukladno tome i ove godine su čelnici Androida odlučili učiniti 11. ožujka dostupnim Android Q Beta program za sve programere koji su to naravno voljni sudjelovati. Da ne bi sve bilo tako jednostavno postoje i neki uvjeti a oni dolaze u vidu kompatibilnih pametnih telefona na koje se može instalirati Android Q u svojoj ranoj pa i kasnijoj Beta fazi razvoja.

Prošle godine na tom popisu bili su: Google Nexus te Pixel modeli, OnePlus 6, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, te ostali, no na popisu nisu bili Samsung, HTC, LG ali ove godine prema navodima bi se taj popis trebao proširiti pa će zasigurno Android Q Beta program biti moguće instalirati na Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 i pojedine LG flagship modele.

Samo lansiranje naredne inačice Android mobilne platforme očekuje se u kolovozu ove godine a to tada ćemo popratiti svake nove navode u vezi Beta testiranja narednog Android Q operativnog sustava a za početak možete pisati u komentare što mislite kako će se Android 10.0 (ako ga tako može osloviti) zvati s prvim početnim slovom Q.

Ako kojim slučajem želite sudjelovati u Beta testiranju, možete popratiti upute na linku: Android Q Beta.

