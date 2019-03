Tehnologija bespilotnih letjelica se neprestano razvija, jer nove inovacije i velika ulaganja donose na tržište svakih nekoliko mjeseci naprednije dronove. Želite li saznati više o industriji, znanosti i istraživanjima bespilotnih letjelica, njihovim čipsetima i softveru, isprobati neku letjelicu ili vidjeti u akciji najnovije modele, pridružite se DroneDays dvodnevnom skupu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.

DroneDays će se po prvi puta održati 26. i 27. ožujka 2019. godine. Program skupa sastoji se od pozvanih predavanja brojnih stručnjaka, od akademika i znanstvenika, preko industrijskih korisnika, sajma tvrtki koje će pokazati brojne bespilotne letjelice i letačke zone za demonstracije najnovije opreme. Očekuje se 150 registriranih posjetitelja predavanja i demonstracija, 8 demonstracija u letačkoj zoni, 10 prezentacija specijaliziranih tvrtki za bespilotne letjelice te 15 predavanja stručnjaka.

Kao što smo u uvodu spomenuli, skup organizira FER i njihov Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS). Sufinanciran je i iz europskog O2020 projekta AeRoTwin. Registracije za sudionike su otvorene - studentima je prijava besplatna. Više o događaju možete pronaći na službenoj web stranici.

