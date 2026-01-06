Plavuša i frajer
Što se dogodi kad plavuša krene frendici objašnjavati zašto njezin novi frajer ima trideset godina više od nje
Kakav je novi frajer? (Arhiva)
Plavuša sjela na kavu s frendicom, a ova je odmah nestrpljivo upita:
- Čujem da imaš novog frajera, kakav je?
Plavuša se zadovoljno nasmije:
- Je, imam... da znaš kako je dobaaar...
Druga sumnjičavo zavrti glavom:
- Čula sam da je stariji od tebe trideset godina... kako to?
Plavuša slegne ramenima:
- A čuj, on ti mene jednostavno financir... joj, čuj mene - fascinira!
