Plavuša i frajer

Što se dogodi kad plavuša krene frendici objašnjavati zašto njezin novi frajer ima trideset godina više od nje

Kakav je novi frajer?
Kakav je novi frajer? (Arhiva)
Plavuša sjela na kavu s frendicom, a ova je odmah nestrpljivo upita:

- Čujem da imaš novog frajera, kakav je?

Plavuša se zadovoljno nasmije:

- Je, imam... da znaš kako je dobaaar...

Druga sumnjičavo zavrti glavom:

- Čula sam da je stariji od tebe trideset godina... kako to?

Plavuša slegne ramenima:

- A čuj, on ti mene jednostavno financir... joj, čuj mene - fascinira!

06.01.2026. 07:02:00
