Što se dogodi kad plavuša krene frendici objašnjavati zašto njezin novi frajer ima trideset godina više od nje

Plavuša sjela na kavu s frendicom, a ova je odmah nestrpljivo upita:

- Čujem da imaš novog frajera, kakav je?

Plavuša se zadovoljno nasmije:

- Je, imam... da znaš kako je dobaaar...

Druga sumnjičavo zavrti glavom:

- Čula sam da je stariji od tebe trideset godina... kako to?

Plavuša slegne ramenima:

- A čuj, on ti mene jednostavno financir... joj, čuj mene - fascinira!