Kako plavuša postane sponzoruša
E sad, nije to lako, ali nekako to njoj padne jednostavno i nekomplicirano ;)
Fotografija vijesti (Arhiva)
Sretne plavuša frendice na kavi i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:
- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!
Plavuša se nasmije:
- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je tiskana, to ti je valjda jasno!
05.01.2026. 06:53:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar