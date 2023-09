Prijatelji životinja uputili su dopis Hrvatskoj veterinarskoj komori zbog neprimjerenih izjava veterinara

Udruga Prijatelji životinja uputila je dopis Ivanu Zemljaku, predsjedniku Hrvatske veterinarske komore, ukazujući na neprimjerene izjave i samog Zemljaka i veterinara Berislava Špigelskog koji je izazvao ogorčenje javnosti utvrdivši da je pretučeni konj kod Karlovca u odličnom stanju. Navode da su izjave dr. vet. med. Špigelskog uzrokovale sveopće zgražanje građana zbog manjka stručnosti, izrazite bezosjećajnosti i pogodovanja zlostavljaču. Na to su se nadovezale jednako sramotne izjave Zemljaka da se Komora ne bavi dobrobiti životinja i da su u zaštiti životinja „neke stvari otišle u ekstreme".

U dopisu navode da osim što je odbijao pogledati snimku i provjeriti pregledava li uopće konja kojega su dva muškarca zlostavljala, veterinar Špigelski izjavio je da je snimka krivo interpretirana. „Na snimci se nedvojbeno vide dva muškarca kako letvama udaraju konja i nemoguće je takvo što interpretirati drukčije nego kao zlostavljanje. Veterinar je izjavio da je konj, kojega su nemilice udarali dok je bio zavezan, nemoćan i uplašen, u odličnom stanju, samo je plah, no smatra da to nije zato što je zlostavljan. Kaže da je konj 'težak kao narav' i onda se nešto dogodilo, ne precizira što. Nejasno je kako bi veterinar koji prvi put dođe pogledati životinju znao da je teške naravi. Teško je reći što je gore - to što negira zlostavljanje konja ili to što zlostavljanje opravdava tobožnjom teškom naravi životinje", istaknula je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Dodaje da kada veterinar procjenjuje da je pretučeni konj u odličnom stanju, sugerira da pretrpljeno zlostavljanje nije opasno za njegovu dobrobit, zdravlje i život: „Dr. vet. med. Špigelski ni u jednome trenutku nije izrazio osudu zlostavljanja ni empatiju prema konju koji je, kako dokazuju snimke, bez ikakve sumnje bio teško zlostavljan, i to sigurno ne prvi i jedini put. Stoga je nedostatak brige za dobrobit životinje, što se očekuje od veterinara, izazvao nevjericu i ljutnju velikoga broja građana."

Prijatelje životinja zaprepastile su i izjave predsjednika Hrvatske veterinarske komore, koja je najavila pokretanje nadzora rada dr. vet. med. Špigelskog. Umjesto da izjave veterinara ocijeni kao neprofesionalne i nedopustive, Ivan Zemljak izjavio je da se Komora ne bavi životinjama, već dobrobit životinja utvrđuje veterinarska inspekcija, dok je Komori bitan samo rad struke. „Veterinarska struka i procjena njezina rada od strane Komore ne mogu i ne smiju biti odvojeni od dobrobiti životinja jer inače štite zlostavljače! Dapače, ljudi očekuju od veterinara najprije da voli životinje i da će se zauzeti za njihovu dobrobit. Nije dovoljno da veterinar procijeni da je životinja 'dobrog gojnog stanja', a ignorira fizičke tragove i promjene u ponašanju koji ukazuju da je zlostavljana. Uloga veterinara još je odgovornija jer žrtva ne može govoriti ljudskim jezikom", upozorila je Klopotan Kačavenda.

Prijatelje životinja osobito je šokirala Zemljakova skandalozna izjava da su u zaštiti životinja „neke stvari otišle u ekstreme". Zatražili su ga pojašnjenje u kontekstu slučaja zlostavljanja konja: „Je li Vam ekstremno to što su ljudi osudili zlostavljanje konja ili to što je policija odlično odradila svoj posao, privela zlostavljače i kazneno ih prijavila zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja? Je li Vam ekstremno to što je životinja oduzeta kako bi se zaustavilo njezino daljnje mlaćenje? Kako uopće za veterinara može postojati ekstremna zaštita životinja kada bi se upravo oni trebali među prvima zalagati za njihovu zaštitu i provedbu zakona?" Obrazlažu da je za njih ekstremno da se zlostavljačko ponašanje ne sankcionira zato što veterinar smatra da je zlostavljana životinja odlično.

Pozivaju Komoru da osudi pogrešne poruke i ponašanja veterinara u javnosti, kao i svako zlostavljanje životinja, te da mijenja svoje stavove. „Sve navedene neprimjerene izjave sramote i izrazito narušavaju ugled veterinarske struke i povjerenje građana prema veterinarima. Time se nanosi golema šteta svim onim doktorima veterinarske medicine koji rade svoj posao odgovorno, stručno, predano i suosjećajno. Veliki problem je kada veterinari umanjuju i relativiziraju očite ekstremne slučajeve zlostavljanja životinja. Umjesto da sami reagiraju radi pomoći životinjama, policija, građani i udruge moraju se boriti da se životinje štite, a zakoni provode", zaključuje Klopotan Kačavenda.

Prijava zlostavljanja konja i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.