Pića mogu biti prikriveni krivci za debljanje jer često sadrže prazne kalorije iz dodanih šećera i nemaju osjećaj sitosti koji dolazi od konzumiranja cjelovite hrane bogate hranjivim tvarima.

Za razliku od čvrste hrane, tekuće kalorije možda neće izazvati isti osjećaj sitosti, što dovodi do povećanog ukupnog unosa kalorija tijekom dana. Osim toga, slatka pića mogu uzrokovati skokove u razini šećera u krvi, potičući vaše tijelo da višak šećera pohranjuje kao masnoću.

Voditi računa o skrivenim kalorijama u pićima ključno je za one koji žele postići održivi gubitak težine, jer čak i naizgled bezopasna pića mogu dodati dodatne kalorije koje dovode do debljanja.

Alkoholna pića - dok se piće s društvom može činiti bezopasnim načinom opuštanja, alkoholna pića značajno pridonose debljanju i mogu spriječiti napore u mršavljenju. To je zato što svaki gram alkohola sadrži sedam kalorija. "Alkohol sam po sebi može imati štetne učinke na metabolizam u smislu da aktivnosti poput prekomjernog pijenja mogu uzrokovati više nakupljanja masnoće i sniziti šećer u krvi te uzrokovati osjećaj gladi", upozorava Moody. "Povrh ovih učinaka, alkohol poput piva i koktela može sadrže pšenicu, voćni sok, gazirana pića i sirupe koji mogu vrtoglavo povećati sadržaj kalorija."

Energetska pića - unatoč obećanju brzog povećanja energije, energetska pića često sadrže dodane šećere i kofein, što može neizravno utjecati na regulaciju tjelesne težine. Umjesto toga, odaberite prirodne izvore energije kao što je uravnotežena prehrana usredotočena na cjelovite namirnice i dobar san. "Kao i kava, ljudi mogu piti energetska pića dnevno ili više pića dnevno. Međutim, ta pića obično sadrže dodane šećere ili druge kalorične spojeve za poboljšanje okusa. Dakle, ako pokušavate smršaviti, stvorite naviku piti energetska pića nije najbolja ideja", kaže Moody.

Gazirani sokovi - puni šećera i lišeni nutritivne vrijednosti, ovi gazirani napitci donose kalorije koje se mogu brzo nakupiti. Dijetetičari preporučuju odabir vode, biljnih čajeva ili vode s infuzijom za osvježavajući, hidratantni izbor bez nepotrebnih šećera. "Sa stajališta energetske ravnoteže, dijetalna gazirana pića bolja su za mršavljenje od punokaloričnih i punošećernih verzija", kaže Gianna Masi, certificirana osobna trenerica i registrirana dijetetičarka. "Uobičajeni je mit da je pijenje dijetalnih gaziranih sokova lošije za mršavljenje od običnih gaziranih sokova. To jednostavno nije točno iz perspektive energetske ravnoteže. Ako uživate u gaziranim sokovima, isprobajte dijetnu verziju kao početnu točku. To će uvelike smanjiti ukupnu količinu kalorija koje unosite."

Kava s mlijekom - "Iako crna kava može sadržavati antioksidanse i pružiti druge dobrobiti, napitci od kave kao što su frappuccino i latte nemaju iste dobrobiti", objašnjava Moody. "Pića poput lattea s mlijekom mogu sadržavati mlijeko, vrhnje, dodane šećere i šlag. Iako je šalica ujutro dobra za mršavljenje jer crna kava sadrži malo ili nimalo kalorija, dnevna kava s mlačom mogla bi znatno više utjecati na gubitak težine teško. Sljedeći put kada poželite bogatu, kremastu latte kavu, razmislite o odabiru jednostavnije crne kave ili nezaslađene alternative koja ima puno manje kalorija.

Limunada - iako se kiselost limunade može činiti nedužnom, njen sadržaj šećera može biti kaloričan. Odabir svježe iscijeđenog limuna u vodi ili lagano zaslađene verzije može biti bolja alternativa za smanjivanje težine. "Dodatne kalorije od dodanih šećera konzumiranih putem pića nisu korisna strategija za kontrolu težine", navodi Masi. "Konzumacija minimalnih kalorija putem izvora pića je strategija koju mnogi mogu primijeniti."

Sportska pića - reklamirana kao pića za povećanje hidratacije tijekom intenzivne tjelesne aktivnosti, sportski napitci nisu sve za što se zamišljaju. Često imaju visok udio šećera i hranjivi su, zbog čega unosite dodatne kalorije bez hranjivih tvari. Ako želite ostati hidrirani tijekom vježbanja, vaša najsigurnija oklada je dobra stara voda. "Za većinu ljudi ne trebamo sportski napitak da bismo se adekvatno hidratizirali", kaže Masi. "Sportska pića osigurat će dodatne kalorije i šećer, što je dobro za sportaše ili ljude koji trebaju nadoknaditi svoje zalihe glikogena tijekom vježbanja. Oni s ciljem mršavljenja će htjeti piti običnu vodu ili se odlučiti za nezaslađenu verziju ili verziju bez šećera ako žele konzumirati sportsko piće."

Voćni smoothie bez proteina - smoothiji, koji se često smatraju zdravim, mogu se pretvoriti u šećerne bombe ako im nedostaje proteina. Protein je najzasitniji makronutrijent koji može pomoći u održavanju težine. Dajte svojim voćnim smoothiejima više proteina dodavanjem grčkog jogurta ili proteinskog praha kako bi bili ugodniji za mršavljenje. "Iako voćni smoothieji mogu biti zdravi, također mogu ostaviti ljude nezadovoljnima. S ciljem mršavljenja, najbolje je konzumirati voćne smoothieje s dodatkom proteina ili porcijom masti kako biste se osjećali sitiji. Protein vam pomaže da se osjećate puni i pomaže vašoj mišićnoj masi, što je dobitna prednost za ciljeve mršavljenja", kaže Masi.

Voćni sokovi - unatoč zdravom izgledu, mnogi voćni sokovi puni su dodanih šećera koji mogu osujetiti vaš put do mršavljenja. Dijetetičari upozoravaju protiv ovih naizgled zdravih napitaka zbog koncentriranih šećera koji mogu povećati razinu šećera u krvi i dovesti do povećanog unosa kalorija. "Mnogi ljudi vjeruju da je voćni sok zdrav napitak, čak i ako je napravljen od 100 posto voća. No dok voćni sok sadrži više hranjivih tvari od napitka poput gaziranog soka, nedostaju mu vlakna cijelog voća. To znači da sok neće pružiti osjećaj sitosti koji će vam pružiti voće, a to dovodi do bržeg trošenja kalorija", kaže Destini Moody, sportski dijetetičar.

Zobeno mlijeko - iako zobeno mlijeko nudi opciju bez mliječnih proizvoda za vegane i one osjetljive na laktozu, njegovi dodani šećeri i sadržaj kalorija mogli bi vas iznenaditi. "Problem s ovim biljnim mlijekom je taj što mu, u usporedbi s drugim veganskim nadomjescima poput soje, nedostaje proteina, ali ima puno ugljikohidrata", kaže Moody. "Ovo može biti opasno za one koji žele izgubiti težinu jer protein čini da se osjećate siti, a bez njega ispijanje napitka s visokim udjelom ugljikohidrata tako brzo uzrokuje skokove i padove šećera u krvi. To znači da zobeno mlijeko može povećati vaš unos kalorija i apetita opasan recept za mršavljenje."

Uglavnom, dobro razmislite što pijete...