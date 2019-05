Svatko od nas imao je u određenom trenutku razna pitanja o spolnim odnosima i zdravlju, no istodobno i dvojbu. Komu da se obratim? Hoću li se osramotiti? Hoću li biti krivo shvaćen? Spolno zdravlje vrlo je važno te utječe općenito na zdravlje i kvalitetu života. Za sve koji osjećaju nelagodu vrlo je korisna Abi putem koje možete anonimno dobiti odgovore simpatičnih liječnika.

Evo i nekoliko savjeta za očuvanje aktivnog i zadovoljavajućeg spolnog života.

1. Hranite se zdravo

Za aktivan spolni život treba voditi računa o prehrani. Zdrava hrana omogućuje da tijelo bude u najboljem stanju, uključujući i spolne odnose. Prehrana sa što manje šećera i loših masnoća pomaže u borbi s određenim bolestima poput visokog tlaka i kolesterola, što može biti povezano s erektilnom disfunkcijom koja pogađa mnoge muškarce nakon 40 godina.

2. Krećite se i vježbajte

Redovito vježbanje i kretanje su među najboljim načinima za podizanje imuniteta, očuvanje zdravlja i reguliranje tjelesne težine. Prekomjerna težina ili pretilost također mogu loše utjecati na spolnost. Održavanje optimalne težine doprinosi sprječavanju bolesti povezanih s erektilnom disfunkcijom i drugih spolnih problema. Osim toga, dobar osjećaj u vlastitom tijelu može doprinijeti potpunom uživanju u spolnim odnosima.

3. Izbjegavajte alkohol i pušenje

Mnogi misle da pijenje alkohola olakšava seksualne odnose, ali realnost je sasvim drukčija. Konzumiranje velikih količina alkohola može negativno utjecati na spolne sposobnosti oba spola. Kod muškaraca loše utječe na dobivanje i održavanje erekcije, dok kod žena može smanjiti sposobnost seksualnog uzbuđenja i doživljavanja orgazma. Pušenje također smanjuje vitalnost te uzrokuje sužavanje krvnih žila u tijelu. Kod muškaraca to može dovesti do poteškoća u održavanju erekcije, a kod žena do raznih problema u području genitalija.

4. Svaki odnos mora biti ugodan

Za uživanje u zdravoj seksualnosti svakako je važno osjećati se ugodno. Vaše mentalno zdravlje jednako je važno kao i vaše seksualno zdravlje. Ne činite nešto samo da zadovoljite partnera ako vam je zbog toga nelagodno. Važno je razgovarati sa svojim partnerom o njegovim ili njezinim ukusima i sklonostima, kao i o vlastitim. Za održavanje dobrog seksualnog zdravlja iznimno je važan pristanak te da se osjećamo ugodno u vlastitoj koži.

Trebate se osjećati poštovano i slobodno birati što želite.

5. Zaštitite se

Sigurnost pri spolnom odnosu mora biti najvažnija. Ako ne želite trudnoću, svakako koristite kontracepciju po svom izboru. Korištenje kondoma nudi dvostruku zaštitu: smanjuje rizik od trudnoće, ali i od dobivanja spolno prenosivih infekcija. Također, nemojte se ustručavati educirati i postavljati pitanja o sigurnijem ponašanju, prevenciji, rizicima i načinima zaštite te pritom nastojte da informacije koje dobivate budu stručne i provjerene.

Sve u svemu, informirajte se, koristite zaštitu, izbjegavajte rizik, kontrolirajte zdravlje, razgovarajte s partnerom i stručnjacima, a za sva neugodna pitanja uključujući i ona o mogućoj trudnoći obratite se Abi i simpatičnim i pristupačnim liječnicima koji će odmah odgovoriti. Abi možete pristupiti vrlo lako, potrebno je samo registrirati se na web stranici i nakon toga slijediti vrlo jednostavne upute, izabrati omiljenu chat aplikaciju te poslati pitanje. Možete birati između popularnih chat aplikacija poput Vibera, Messengera, Telegrama ili Skypea. Platforma Abi dostupna je 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.