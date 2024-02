Teško je zamisliti hranu bez soli, ali ljudi je nisu oduvijek stavljali na meso, povrće, salate...

Nomadi koji su lutali prostranstvima sa stadima ovaca, jeli meso i pili mlijeko, nisu imali potrebe za soljenkom.

Sol je postala potrebna tek s pojavom poljoprivrede - jer kruh traži sol. Osim toga, sol se koristila i za konzerviranje hrane. Danas se samo malen dio proizvedene soli koristi u hrani, a najviše se potroši u kemijskoj industriji.

Navučeni na sol...

Kada jedemo jako slanu hranu sol doslovno mijenja naše osjetilo okusa - velike količine soli otupljuju okusne pupoljke, čineći većinu hrane bljutavom i dosadnjikavom. Zbog toga dodajemo sve više soli i vrtimo se u krug, prenosi portal Punkufer pisanje inozemnih magazina.

Masovni protest

Zbog visoke cijene soli, koju su Britanci monopolizirali i opteretili porezima, slavni Indijac Mahatma Ghandi 1930. godine krenuo je na slavni marš s još otprilike 70-ak indijskih sunarodnjaka. Siromašni Indijci nisu mogli kupovati sol u dovoljnim količinama, a to je dovodilo do manjka joda u organizmu. Marš je krenuo iz ašrama Sabarmati u predgrađu Ahmedabada i trajao je 24 dana putem dugim oko 390 kilometara, sve do mjesta Dandija, gdje se stoljećima proizvodila morska sol.

Tijekom puta pridružilo mu se mnogo ljudi, a na kraju puta Ghandi i njegovi sljedbenici počeli su masovno skupljati sol. Britanske vlasti zaustavili su neposluh masovnim uhićenjima.

Kolika je smrtonosna doza?

Prevelike količine soli odjednom su štetne, a u većim količinama mogu biti i smrtonosne. Letalna doza je oko 0,5-1 g soli po kilogramu tjelesne težine - to znači da bi osoba teška 70 kg, morala konzumirati 35-70 g soli. Oni koji imaju problema s bolestima srca, bubrega, ili jetre trebali bi smanjiti sol u prehrani, a redovitim uzimanjem prekomjerne količine soli itekako šteti zdravlju.

Slani cvijet

Cvijet soli je kvalitetna i ukusna sol jer se njezini kristali, odnosno cvjetovi, skupljaju s površine mora, a ne uobičajenom metodom tako da se more ostavi da ispari. Cvijet soli sadrži visoki udio vlage jer bi se u protivnom jedinstvena struktura kristala koji je čine toliko posebnom raspala

Vrtoglava cijena

Amethyst Bamboo najskuplja je sol na svijetu - za pakiranje od 240 grama trebali biste izdvojiti više od 90 eura. Radi se po izvornom, kompliciranom postupku koji uključuje spremanje soli u debele stabljike bambusa i paljenje na visokoj temperaturi. Sol se pali više puta kako bi se pročistila od nečistoća, ali i kako bi se povećao udio minerala. Bambusova sol iznimno je slana i sitna je poput šećera u prahu.

Legende i sol u povijesti

Narodnim pričama prenosilo se kako prosuta sol donosi nesreću. Prema kršćanskoj tradiciji Juda je navodno na posljednjoj večeri prosuo sol i to tik prije negoli je izdao Isusa. No, obzirom da je sol nekoć bila jako skupa, ljudi su itekako pazili na svako zrnce pa je prosipanje soli značilo nesreću. U drevnim japanskim kazalištima sol se posipala po pozornici prije svake izvedbe kako bi spriječili zle duhove da bace svoje čini na glumce, a sol je, kako se spominje u narodnim pričama, bila i omiljeni sastojak vradžbina vještica diljem svijeta.

U drevnom Rimu sol se toliko cijenila da se koristila umjesto plaće. Zapravo, riječ ''plaća'' dolazi od latinske riječi sal, što znači sol. Povijesno gledano, vrijednost soli proizlazi iz njezine sposobnosti konzerviranja hrane. Venecija u Italiji danas je možda poznata po svojim kanalima, ali uvoz soli potaknuo je njen uspon kao utjecajne trgovačke sile do kraja 13. stoljeća.