Zanimljivosti o seksu: zadivite svojim znanjem o svemu vezanim za seks

Znate li koliko sperma ima kalorija ili stvarnu veličinu klitorisa? Ako volite učiti nove stvari ili rješavati kvizove, imamo nešto posebno za vas jer se 4. siječnja obilježava Trivia Day. Povodom tog dana, LELO dijeli zabavne činjenice o seksu koje možda niste znali.

Klitoris je osjetljiviji nego što smo mislili.

Sve do nedavno, mislili smo da klitoris ima oko 8000 živaca, ali najnovije istraživanje je pokazalo kako je situacija malo drukčija. Blair Peters, dr. med., sa sveučilišta Oregon Health & Science u Portlandu, proučavao je klitoris i otkrio da sadrži prosječno 10.280 živaca. Ovo je dokaz da u 2023. godini i dalje ne znamo dovoljno o klitorisu, no ovakva otkrića daju nam nadu.

Sperma - niskokalorična dijeta.

Sperma je složena tekućina koja se uglavnom sastoji od vode, plazme i sluzi (lubrikanta) koja sadrži spermije koji su neophodni za reprodukciju. Ovisno o raznim vanjskim čimbenicima, sperma sadrži od 5 do 25 kalorija. Također sadrži nekoliko korisnih nutrijenata kao što su kalcij, citrat, fruktoza, glukoza, mliječna kiselina, magnezij, kalij, proteini i cink.

Potrošite do 200 kalorija tijekom seksa.

Mnoga istraživanja su pokazala da tijekom seksa muškarci sagore oko 101 kaloriju, dok žene sagore oko 69 kalorija. Ovisno o seks pozi, možete sagorjeti više ili manje kalorija. Ako želite više sagorijevati, preporučujemo da budete na vrhu u seks pozi i dodatno uvježbate mišiće. Umjesto da plaćate članarinu u teretani, pokušajte s redovitim seksom. Imat ćete zategnuto tijelo do kraja godine i uštedjeti nešto novca sa strane.

Stariji, ali zadovoljniji.

Seks je kao vino; što si stariji to si bolji. Prema istraživanju tvrtke Censuswide za LELO, 71% starijih osoba kaže da im se seksualni život značajno promijenio u usporedbi kad su bili mlađi, a 37% kaže da je njihov seksualni život bolji sada. Osim toga, 16% ispitanika tvrdi da im se libido povećao i sada je veći nego kad su bili mlađi.

Istražite ispod kapuljače.

Većina ljudi ima problema s pronalaženjem vidljivog dijela klitorisa. Evo šokantne vijesti za njih - vanjski dio klitorisa je najmanji. Odnosno, veći dio klitorisa je ispod površine: više je unutra nego vani. Važno je napomenuti da kada ste uzbuđeni, cijeli klitoris, uključujući i nevidljive unutarnje strukture, biva prokrvljen. Kako biste osjetili svaki dio klitorisa, preporučujemo LELO DOTTM. Zahvaljujući mekom i savitljivom vrhu i revolucionarnom eliptičnom kretanju, LELO DOTTM dovodi do vrhunca neusporedivom preciznošću istog. To ga čini savršenim partnerom za uzbudljivu solo igru ​​ili ​​u paru, omogućujući svestran pristup samozadovoljstvu i omogućujući vam da stimulirate različite erogene zone jednim uređajem.

Veći stres, manji penis.

Nije do mene, do hladnoće je! Kako se pokazalo, hladnoća nije jedina stvar koja može učiniti penis manjim. Prema istraživanju, psihološki stres može utjecati na veličinu penisa, što zauzvrat može dovesti do "smanjenog" samopouzdanja. Pobrinite se za svoje mentalno zdravlje danas za veći penis sutra!

Muškarci masturbiraju češće, ali žene imaju više orgazama.

U vezama, barem, žene i muškarci dožive približno jednak broj orgazama. Muškarci i žene koji masturbiraju, čine to otprilike u jednakom broju, iako muškarci navode da je vjerojatnije da su masturbirali u proteklih mjesec dana češće nego žene. Ali kad se to dogodi, količina orgazama se s vremenom ujednači, uglavnom zbog sposobnosti žena da dožive višestruke orgazme.

Masturbirati ili jesti pahuljice - to je pitanje.

Tijekom prošlih stoljeća bilo je nekoliko pokušaja da se spriječi masturbacija. Rezultat jednog od tih napora je dobro poznati i omiljeni doručak - kukuruzne pahuljice, tzv. cornflakes. John Harvey Kellogg, izumitelj Kellogg's kukuruznih pahuljica, vjerovao je da će vas ukusnija hrana učiniti manje uzbuđenima. Sličnu ideju imao je i Sylvester Graham sa svojim keksima koji su imali samo jednu misiju - spriječiti masturbaciju. Iako vas kukuruzne pahuljice ili krekeri neće uzbuditi, ne rade dobar posao u sprječavanju od masturbacije. Ili smo u krivu?

Alabama, dome, slatki dome. Osim ako ste vibrator.

Ako ste mislili da su zakoni u Teksasu, gdje ne smijete imati više od 6 seks igračaka, strogi, niste spremni za ovo. Alabama ima zakon koji zabranjuje prodaju seks igračaka i ona je jedina država koja ga još uvijek provodi. Dakle, kako kupiti vibrator u Alabami? Pa, za kupnju seks igračaka potrebna vam je uputnica liječnika. Nadamo se da imate dobrog liječnika koji će vam izdati uputnicu.

Dok ratujem, zadovolji se kruhom u obliku penisa, draga.

Već znamo da hrana može utjecati na seks i učiniti ga boljim, pogotovo uz afrodizijake. No, stari Grci su imali druge ideje. Doslovnije ideje. Prije odlaska u rat grčki vojnici su svojim ženama davali "olisbokollikes". Drugim riječima, kruh u obliku penisa. Nadamo se da su ga koristili samo kao dio rituala, a ne kao pravi dildo.

Ne postoji previsoka planina... za erekciju.

Ako ste iskusan alpinist, ​​vjerojatno ste čuli ili čak iskusili ovo. Mnogi penjači, posebno oni koji su se popeli na Mount Everest, izjavili su da su dobili erekciju tijekom penjanja. Ovo se događa zbog promjena atmosferskog tlaka, koji uzrokuju koncentriraniji protok krvi u muškim intimnim dijelovima tijela.