Samo 25 posto žena redovito tijekom penetracije doživi orgazam, odnosno pri svakom seksualnom donosu, pokazalo je istraživanje koje je seksualna terapeutkinja Elisabeth A. Lloyd provela za potrebe svoje knjige "The Case of the Female Orgasam".

Rezultati njezinog istraživanja predstavljeni su u Denveru na godišnjem susretu američkog Društva za istraživanje seksualnosti, na kojem je glavna tema bio ženski orgazam, odnosno zbog čega žene ne doživljavaju orgazam često kao muškarci.

Došlo se do zaključka da žene imaju problema s koncentracijom, odnosno nisu u trenutku. Autorica spomenutog istraživanja i njezin kolega sociolog i seksolog Osmo Kontula anketirali su više od 7000 žena i tisuću muškaraca.

Zanimalo ih je koliko često imaju seksualne odnose, koliko često doživljavaju orgazam i misle li da ga postižu teže od drugih i ako da, zbog čega.

Prema rezultatima studije, većina žena rekla je da teže svršava jer se ne mogu opustiti i uživati, odnosno koncentrirati na seks, smiriti misli i usredotočiti se na trenutak u kojem jesu.

Ostale su kao razlog navele nisko samopoštovanje, nezadovoljstvo svojim izgledom, nuspojave lijekova koje uzimaju, nedovoljnu stimulaciju klitorisa i osjećaj da nisu kompatibilne s partnerom.

Mogli bismo reći da mozak igra ključnu ulogu u krevetu, odnosno da je on zaslužan za postizanje ili ne postizanje orgazma. i to nije novost.

Stoga, prije, no što krenete sa seksualnim odnosom, smirite se, dovedite se u stanje opuštenosti i pošaljite mozgu informaciju da slijedi užitak.

To ćete učiniti stvaranjem senzualne atmosfere (paljenjem svjećica, prigušivanjem svjetal, glazbom) i predigrom koja, ako ste maštoviti, a vaš partner kooperativan, može trajati satima pa čak i danima.

"Ponekad kažem svojim klijenticama da svakodnevno uzmu pet minuta za sebe i čine nešto što ne uključuje bilo kakvu vrstu elektronskih uređaja", savjetuje seksualna terapeutkinja Vanessa Marin za Insider.

"Usredotočite se na disanje, možda možete ući u kratku meditaciju, početi maštati o tome što vas uzbuđuje, napraviti pokoju asanu iz joge ili se istegnuti. Takve stvari su dobrodošle, osobito uoči samog seksualnog čina", dodaje Marin. Preporučuje i opuštajuće tuširanje ili kupku prije odnosa, samozadovoljavanje ili predigru s partnerom.