Govor tijela je puno glasniji i jasniji od normalnog govora, no većina ljudi to jednostavno ne zna prepoznati. No, u nekim situacija bi stvarno trebali...

Recimo, upravo ste započele vezu s muškarcem koji vam se jako sviđa, no pošto se nalazite u periodu veze kada se ljudi zbog straha od odbijanja i neuspjeha suzdržavaju od verbalnog definiranja vlastitih osjećaja vrlo je lako moguće da niste sigurni u partnerove namjere.

Kako bi osujetili njegovu sramežljivost donosimo vam trikove kako da protumačite govor njegovog tijela kojim nesvjesno odaje svoje prave iskrene osjećaje prema vama.

Drži vas ponosno za ruku dok ste u javnosti - Nikakvo revolucionarno otkriće koje i same niste već mogle protumačiti - pokazuje svijetu da ste samo njegova. Muškarci koji partnericu nježno i ponosno drže za ruku žude za bliskom emotivnom vezom.

Gestikulira toliko da se bojite da vam zrakoplov ne sleti na glavu - Muškarac koji toliko maše s rukama dok s vama razgovara da vam lagani povjetarac mrsi kosu je, vjerovali ili ne, izvrstan ljubavnik. Stručnjaci tvrde da su takvi tipovi najčešće vrlo darežljivi i pažljivi kada je u pitanju vruće valjanje ispod pokrivača.

Gladi se po trbuhu - Takva gesta ukazuje da vaš partner od vas želi čuti kako je on pravi kapitalni ulov, frajer bez premca. Takvi tipovi najčešće svoje osjećaje iskazuju djelima, a ne riječima. Ako želite da vam pokaže prave osjećaje morat ćete prvo zadovoljit njegov ego.

Lako se nasmije - To je znak da se u vašem društvu osjeća opušteno i da može biti svoj, a time vam pokazuje svoje prave osjećaje i daje vam do znanja da razmišlja o vezi na duge staze.

Liže usne - Muškarci koji pucaju od požude izgledat će kao da umiru od gladi, a upravo je i to slučaj, glad za vama. Stoga, ako uočite partnera kako se oblizuje dok vas gleda znajte da vas žarko želi.

Nježni poljubac u obraze - Ako u 9 od 10 slučajeva vaš rastanak rezultira nježnim poljupcem u obraz neka vam to bude znak da se muškarac želi brinuti o vama. No, pripazite jer to također može biti indikator da je nestalo strasti u vezi.

Mazi vas po leđima i kosi - Za ovakvog muškarca ljubav i seks idu ruku pod ruku, a nježnim maženjem pokazuje koliko mu je stalo do vas. Takvi tipovi su pažljivi kako u krevetu tako i u svakodnevnom životu, a vaše zadovoljstvo im je prioritet.

Pokazuje vam dlanove - Kada vam vaš partner prilikom konverzacije pruža ruku tako da su mu dlanovi okrenuti prema gore znajte da ga imate u šaci. Takva gestikulacija znači da on želi s vama ostvariti duboku emocionalnu vezu.

Ruka na bedru, boku ili na leđima - Ako vas partner primi i drži za jedan od ovih senzualnih dijelova tijela bez da je postepeno došao do toga, držanjem ili milovanjem ruke, znači da ga totalno i neporecivo seksualno uzbuđujete.

Toliko je blizu vas da osjećate njegovo dah - Muškarci koji žele biti intimni s vama vrlo često svojataju vaš osobni prostor, a na taj način žele stvoriti fizičku povezanost. Stoga znajte da ako je muškarac na udaljenosti manjoj od pola metra znajte da želi voditi ljubav s vama.

Naročito zanimljivo su obrađeni neki od ovih neverbalnih znakova na forumu Čitanje lica, mimika, govor tijela gdje forumaši daju praktične primjere kako su iskoristili neke od njih da prepoznaju lažove.

Sočan i dugotrajan poljubac - "Intenzivan poljubac koji traje duže od 10 sekundi znači da je vaš partner u glavi s vama vodio ljubav cijeli dan" kaže Audrey Nelson, autorica knjige o neverbalnoj komunikaciji između spolova. Ovo vam je znak da će akcija u spavaćoj sobi biti vrlo intenzivna.

To je to, gledajte znakove i problema nema! ;)