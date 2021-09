Služba za praćenje atmosfere Copernicus pomno prati područje Antarktika kako bi pratila razvoj ovogodišnje ozonske rupe nad Južnim polom, koja je sada dosegla površinu veću od Antarktika

Nakon prilično standardnog početka, ozonska rupa iz 2021. značajno je narasla u posljednjih tjedan dana i sada je veća od 75 % ozonskih rupa u toj fazi sezone od 1979. godine.

Tijekom proljetne sezone južne hemisfere od kolovoza do listopada, ozonska rupa se svake godine stvara iznad Antarktika, dostižući maksimum između sredine rujna i sredine listopada.

Kada temperature u stratosferi počnu rasti tijekom kasnog proljeće južne hemisfere, osipanje ozona se usporava, polarni vrtlog slabi i konačno se raspada, a do prosinca razina ozona obično se vraća u normalu.

Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača uspostavljen je od strane Ujedinjenih naroda kako bi se obilježilo potpisivanje Montrealskog protokola 1987. godine od strane 196 država i EU-a, kojim su glavne kemikalije koje oštećuju ozon bile zabranjene.

Od zabrane halokarbona, ozonski omotač pokazivao je znakove oporavka, no to je spor proces i bit će potrebno do 2060.-tih ili 2070.-tih da se vidi potpuno postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozon.

Bitno je zadržati aktivnosti praćenja kako bi se osiguralo da se Montrealski protokol kontinuirano provodi.