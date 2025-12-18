Jedemo, zapravo, cijeli dan... barem većina od nas. No, što je toliko zdravo za vas da bi trebali jesti gotovo pa svaki dan?

Pa, stvar nije tako komplicirana - najzdravija hrana na svijetu skriva se - u vašoj kuhinji. Vrijeme je da vas upoznamo s najzdravijom hranom te s njenom najjednostavnijom i najukusnijom pripremom.

Borovnica - ovo super voće bogato je vlaknima, izvrstan je antioksidant i izuzetno koristan za jačanje krvnih žila. Borovnice su i odličan izvor vitamina C, bioflavonoida, folne kiseline, kalija, kalcija i željeza. Brzi recept: Sladoled od vanilije ili jogurt prelijte ovim ukusnim voćem i dobili ste zdravi desert.

Bulgur - je napola skuhana, osušena i zdrobljena pšenica bogata željezom, fosforom, cinkom, manganom, selenom, magnezijem, kalijem i B vitaminom. Izuzetno je blagotvorna za probavni sustav, a pomaže i kod zatvora, divertikuloze debelog crijeva, srčanih bolesti i raka. Brzi recept: Baš poput riže, tjestenine i već spomenute kvinoje, bulgur je ukusan i neutralan prilog koji možete kombinirati uz sva jela.

Gljive - ukusna mesnata namirnica koja može biti izvrsna niskokalorična zamjena za crveno meso. Gljive reguliraju razinu estrogena kod žena, te štite od raka dojke. Brzi recept: Narežite gljive na šnite i prepržite na maslinovom ulju, dodajte češnjaka i vina te pirjajte dok vino ne ishlapi. Odličan prilog uz pečena pileća prsa.

Integralna tjestenina - najzdraviji oblik tjestenine koji sadrži tri puta više vlakana od bilo koje druge. Cjelovite žitarice vrlo su zdrave za vaš organizam i probavu. Brzi recept: Prepržite malo češnjaka i dodajte tunu u maslinovom ulju, kukuruz i sjeckanu rajčicu. Umak poslužite s parmezanom uz integralnu tjesteninu.

Ječam - žitarica bogata vlaknima i pravi borac protiv povišenog kolesterola, te vrlo koristan za regulaciju probave. Brzi recept: Skuhajte ječam i grah te dodajte koje god vam povrće padne na pamet i dobili ste ukusno varivo. Želite li bolji okus prepržite komadiće pršuta i dodajte u varivo.

Kvinoja - nije žitarica već sjemenka biljke koja je srodna špinatu. Bogata je bjelančevinama, aminokiselinama, neprobavljivim vlaknima, fosforom, magnezijem i željezom te pruža tijelu energiju. Brzi recept: S obzirom da je kvinoja prilog koji paše uz sva jela, pripremite je umjesto riže i tjestenine. Izvrstan je dodatak kuhanom povrću i piletini s roštilja.

Maslac od kikirikija ili badema - ove proteinom bogate namirnice sadrže mononezasićene (oleinska) masne kiseline koje su vrlo dobre za srce. Maslac možete i sami napraviti. Brzi recept: Miksajte 2 šalice prženog kikirikija ili badema, jednu i pol žličicu ulja, pola žličice smeđeg šećera i prstohvat soli. Volite li slađi maslac dodajte malo meda.

Obrano mlijeko - obrano mlijeko sadrži 9 esencijalnih nutrijenata među kojima je kalcij, B vitamin koji je dobar za neurološku funkciju te D vitamin koji je borac protiv raka. Brzi recept: Odmaknite se od bijele kave ili uobičajene šalice mlijeka i začinite ovaj napitak s ekstraktom vanilije i cimetom.

Orasi - nevjerojatna namirnica bogata omega 3 masnim kiselinama koje snižavaju loš i reguliraju dobar kolesterol. Brzi recept: Kako bi iz ove namirnice izvukli samo najzdravije nije potrebna nikakva priprema. Pomiješajte šaku oraha, suhih smokvi i sjeme anisa i dobili ste energetsku bombu koju možete kombinirati umjesto deserta ili između obroka.

Dakle, evo, i ovo smo vam riješili, sad samo još trebate otići u trgovinu i nabaviti sve sastojke ;)