Pretjerujemo li u tome što sve objavljujemo na društvenim mrežama, kako i na koji načine? Mislimo da - da!

Jedno pitanjce - gdje je granica stvarnosti, a gdje postaje virtualni svijet. Zašto smo skloni svoj privatni život ponuditi nepoznatim ljudima?

Javne osobe i diktiraju određen tempo stila života, odijevanja i ponašanja, ali to oni rade zbog toga što su javne osobe. No, ljudi imaju potrebu da budu hvaljeni, što se na kraju cijele priče svodi na gomilu fotki i "priča" koje su, obično - ne vidimo razloga zašto to rade.

Kod osoba koje stalno imaju potrebu pokazivati lice, znanstvenici su pokazali kako se radi o osobama niskog samopouzdanja i žele potvrdu svoje vlastite vrijednosti.

Onog momenta kada nešto stavite javno, morate osjetiti je li to zaista potrebno pokazivati, kaže i dodaje kako su znanstvenici došli do zaključka kako se na društvenim mrežama najčešće pojavljuju narcisoidni, histrionski i antisocijalni tipovi ljudi, s naglaskom na narcisoidnosi.

Ukratko, svatko trebao odlučiti kakvu poruku želi poslati o sebi, onog trenutka kada odluči koristiti društvene mreže.

Pa, budite onda takvi...