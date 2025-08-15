Proteini su jedan od ključnih makronutrijenata u ljudskoj prehrani, uz ugljikohidrate i masti. Oni nisu samo izvor energije, već i temeljni gradivni elementi našeg tijela. Svaka stanica, tkivo i organ sadrže proteine, a bez njih normalno funkcioniranje organizma ne bi bilo moguće.

1. Građeni su od aminokiselina

Proteini se sastoje od lanaca aminokiselina - malih molekula koje se međusobno povezuju poput karika u lancu. Postoji 20 različitih aminokiselina, a njihova specifična kombinacija i redoslijed određuju oblik i funkciju proteina. Od tih 20, devet se smatra esencijalnima jer ih tijelo ne može samo proizvesti, pa ih moramo unositi hranom.

2. Imaju ključnu ulogu u tijelu

Proteini sudjeluju u gotovo svim biološkim procesima. Oni grade mišiće, kožu, kosu i nokte, ali i enzime koji pokreću kemijske reakcije, hormone koji reguliraju procese u tijelu te antitijela koja štite od bolesti. Bez dovoljno proteina, tijelo ne može pravilno obnavljati tkiva ni održavati zdrav imunološki sustav.

3. Izvori proteina su raznoliki

Proteini dolaze iz životinjskih i biljnih izvora. Životinjski izvori poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda obično sadrže sve esencijalne aminokiseline u optimalnim omjerima, pa ih zovemo "potpunim" proteinima. Biljni izvori, poput graha, leće, orašastih plodova i cjelovitih žitarica, također su dragocjeni, a kombiniranjem različitih biljnih namirnica može se postići potpuni aminokiselinski profil.

4. Potrebe za proteinima ovise o osobi

Količina proteina koju trebamo ovisi o dobi, spolu, tjelesnoj težini, razini fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju. Opća preporuka za zdrave odrasle osobe iznosi oko 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Sportaši, trudnice i osobe u fazi oporavka mogu trebati znatno više.

5. Višak proteina nije uvijek koristan

Iako su proteini važni, pretjeran unos ne donosi uvijek dodatne koristi, a može opteretiti bubrege kod osoba s određenim zdravstvenim problemima. Uravnotežena prehrana, u kojoj proteini čine oko 10-35% ukupnog dnevnog unosa kalorija, obično je najbolji pristup.

Proteini su nezamjenjivi za zdravlje i vitalnost. Razumijevanje njihove građe, funkcije i izvora može pomoći svima da donose bolje prehrambene odluke. Umjesto da se fokusiramo samo na količinu, jednako je važno obratiti pažnju na kvalitetu unesenih proteina i njihovu ravnotežu s drugim nutrijentima.