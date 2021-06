Događa li vam se često da vaš partner ima veći seksualni apetit od vas? No, što ako ste vi taj partner?

Postoje li savjeti za one čiji seksualni nagon nikad nije u potpunosti zadovoljen? LELO vam donosi 5 savjeta kako se nositi s time da imate veći libido od svog partnera. To često znači da trebate prilagoditi svoje osjećaje i biti spremni na kompromise s partnerom.

1. Ne vrti se svijet oko vas

U potpunosti je normalno da parovi imaju različitu razinu seksualne želje, ali kada vas netko konstantno odbija to može biti bolno. Trebate imati na umu da manjak seksualne želje vašeg partnera ima jako malo veze s vama. Može biti povezano s nedostatkom hormona ili psihičkim problemima.

Veće su šanse da se radi o nekom osobnom problemu nego da ima veze s vama. Nije lako ni vašem partneru kad zna da ne može u potpunosti udovoljiti vašim seksualnim porivima, tako da, iako vam je odbijanje bolno, znajte kako se vjerojatno i oni osjećaju kao i vi. Kako biste uspjeli popraviti vaš odnos i nastalu situaciju, potruditi se što bolje razumjeti njihovu perspektivu.

2. Promijenite pristup

Ako ste učestalo frustrirani zbog manjka seksa u vašoj vezi i želite poduzeti nešto u vezi toga, trebate u potpunosti promijeniti pristup situaciji. Očito je kako vaše trenutno ponašanje ne pomaže, tako da je vrijeme da promijenite pristup jer postoji velika šansa kako se vi i vaš partner nalazite na suprotnim stranama. Vi želite seks, on odbija, vi stavljate pritisak, on se osjeća stresno, trzavice rastu i na kraju ništa ne bude riješeno.

Naš savjet je da svom partneru pružite dovoljno prostora kako bi se osjećao ugodno, te nemojte zaboraviti prvo pravilo: ne vrti se sve oko vas. Malo popustite svoje seksualne zahtjeve, barem tjedan ili dva. Često ih pritisak kojeg stavljate na partnera odbija od vas - partner će puno bolje reagirati ako im dopustite da u svoje vrijeme i na miru odgovore na vaše potrebe.

3. Masturbirajte

Masturbacija je zakon! Iskreno, zašto češće ne masturbiramo! Jednom kad otkrijete pravi način, čudo je da išta drugo stignete napraviti. Šalu na stranu, ono čemu masturbacija može biti od velike pomoći je upravo smanjivanje pritiska na oba partnera u vezi. Nije u redu da očekujete od partnera da se brine o svakoj vašoj potrebi, tako da iskoristite vrijeme da se fokusirate i posvetite sebi. Koliko god vam bili visoki standardi, Enigma vas sigurno neće razočarati jer su snažni orgazmi zagarantirani! Uzmite slobodnu večer, opustite se i povežite sa sobom kako biste uživali u trenucima koje vam nitko ne može oduzeti.

Velika je šansa da već masturbirate više nego što želite priznati, te se zbog toga osjećate posramljeno, možda čak zamjerate partneru što vas je doveo u tu situaciju. Nemojte se brinuti jer nema razloga da se tako osjećate. Prihvatite masturbaciju kao oblik ispušnog ventila za vaše seksualne potrebe. Možda ćete imati dug razgovor s partnerom da mu objasnite zašto to radite tako da to više ne morate tajiti, ali da budemo iskreni, ako zamjerate partneru zbog toga što morate masturbirati, onda hitno trebate razgovarati s partnerom prije nego što to zamjeranje evoluira u nešto ozbiljnije.

4. Budite intimni bez da očekujte seks

Mnogi od vas ne znaju da to rade, ali većina intimno dodiruje partnera tek onda kada žele seks. Ako vaš partner, koji ima manji seksualni poriv od vas, prepozna ove dodire kao vašu inicijaciju za seks, to može dovesti do toga da krene zazirati od vaših intimnih dodira. Pogotovo ako je svjestan razlike između razine vašeg seksualnog apetita. Ovo može dovesti do povećanog osjećaja da ste se udaljili.

Pokažite više privrženosti bez seksualnih implikacija. Privrženost i intimnost trebaju ojačati vezu, a ne biti robovi seksualnih želja. Pokazivanje više dodira koji ne impliciraju seks, uvjerit će vašeg partnera kako niste u vezi samo zbog fizičkog užitka. Znači, ponovimo bitno - manji pritisak na partnera dovodi do toga da će biti opušteniji i da će se osjećati ugodnije s vama.

5. Budite iskreni

Kao osoba s većim seksualnim nagonom u vezi, poriv da tražite seks izvan vaše trenutne veze bez da to vaš partner zna ili prihvaća, stvorit će oš više problema. Varanje je varanje, koji god razlog bio. Ne isplati se! Prije nego što se odlučite pronaći ljubavnika s kojim ćete smiriti svoje seksualne potrebe, imajte na umu da morate partnera upoznati s ozbiljnošću situacije. Ne moramo ni spominjati da trebate imati otvorenu i iskrenu komunikaciju za svaki dio veze, ali trenutak kada pomislite na preljub je krajnji čas da shvatite kako ste odgovorni za svoje postupke, kao i vaš partner za svoje.

Na miru objasnite svom partneru, nikako za vrijeme svađe, kako razmišljate o istraživanju seksa izvan vaše veze kako biste zadovoljili svoje potrebe. Ako se njima ta ideja ne svidi i ne žele se potruditi da stvari između vas funkcioniraju nekim kompromisima, možda je toj vezi došao kraj. Možda će razmisliti o vašem prijedlogu i prihvatiti ga, a možda će vas uvjeriti kako su vaše potrebe nerealne. Kako god ovaj razgovor završi, barem ćete znati odgovore na pitanja koja su vas mučila.