Turističke destinacije, posebno one poznate po svojoj ljepoti i kulturi, privlače veliki broj posjetitelja tijekom cijele godine. Tako je Hrvatska i dalje jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Europi, a 2023. godina je još jednom pokazala rekordne rezultate bez obzira na dizanje ponude konkurentnih tržišta. Naša zemlja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta zbog svojih bogatih kulturnih spomenika, prekrasnih obalnih gradova, netaknute prirode i prijateljskog stanovništva, ali suočava se i s raznim promjenama strukture gostiju zbog porasta cijena i okretanja održivijem turizmu.

Tako uz susjedne, autom dostupne goste, ponuda i turistička potrošnja se sve više i formira prema onim turistima koji stižu avio prijevoznicima u zračne luke dijelom zemlje. Zračni se promet oporavlja nakon dvije godine pandemije Covida-19 te su brojke putnika, kako u Hrvatskoj tako i na razini Europske unije i svijeta, istovjetne rekordnoj 2019. Zračne luke na Jadranu, ali i na kontinentu bilježe znatan rast prometa u odnosu na lani, većina njih poraste iznad deset posto. No, osim prometne povezanosti, gradovi i okolica uz koje su smještene zračne luke nude i sami bogatu turističku ponudu koja mnogim posjetiteljima postavlja prvi dojam Hrvatske. Što turizam na tim lokacijama nudi gostima i kako se ponuda razvija da zadrži goste u tranzitu?

Linije i lokacije - mostovi na turističkoj ruti

Zadarska zračna luka je tijekom godina i dobrog poslovanja s raznim sezonskim linijama postavila uhodan priljev stranih putnika što zasigurno pomaže dobrim turističkim rezultatima ove srednjojadranske regije. Osim samo grada Zadra koji oduševljava već opjevanim atrakcijama poput Morskih orgulja, Pozdrava Suncu ili i prekrasnog starog grada s uskim ulicama, povijesnim zidinama i impozantnim crkvama, ova zračna luka nudi blizinu i drugim atraktivnim lokacijama. Tako iz same luke putem financijski vrlo dostupnih bus linija, posjetitelji vrlo brzo mogu doći do posjećenih gastro i party lokacija poput Paga i Novalje ili do obližnjih hotelskih kompleksa.

Splitska luka ove godine je postala šampion po brojkama putnika, ali i sam grad ruši rekordne brojke turističkim pokazatelja. Od festivala Ultra do povijesnih i prirodnih lokacija poput Dioklecijanove palače ili brda Marijan, Split se tijekom godina iz tranzitne luke razvio u turističkog prvaka regije. Sama zračna luka je brzim tranzitnim linijama povezana i s autobusnim kolodvorom u centru grada, što putnicima daje vremena za razgledavanje ili planiranje posjeta brodom ili trajektom obližnjim otocima.

Rijeka kao grad koji je ključna poveznica na putu između kontinenta i obale, također sve više jača svoju turističku ponudu. Bez obzira na bogatu pomorsku baštinu, koja se odražava u brojnim muzejima i spomenicima diljem grada, ovaj grad je fokusiran na cjelogodišnju ponudu manifestacija koja se prvenstveno najbolje odražava na brojnim manifestacijama poput Karnevala u veljači, a posjetiteljima koji dolaze na zračne luke u Rijeci ili Zagrebu transport je olakšan direktnim linijama autobusa sa samih zračnih luka.

Zračna luka Osijek prati ubrzani razvoj regije i samog grada kojem pripada. Brojke posjetitelja neupitno rastu dok sam grad, poznat po svojem povijesnom i kulturnom značaju nudi sve više atrakcija. Osječka tvrđa, gastro ponuda Baranje ili netaknuta priroda Kopačko rta sve više privlače turiste željne odmora i odmaka od morskih destinacija. Sam dolazak je olakšan poboljšanim avio linijama i tranzitnim prijevozom od zračne luke do samog grada.

Zagreb kao glavni grad i sve jača turistička lokacija nudi brojne atrakcije i sadržaje tijekom godine i najčešća je tranzitna luka većine cjelogodišnjih turista. Sama povezanost nove zračne luke s lokacijama u centru ili drugim tranzitnim gradovima u susjednim zemljama olakšava planiranje putovanja i dostupnost pojedinih lokacija domaćim, kao i stranim gostima.

Antiinflacijska ponuda prijevoza koja spaja zračne luke

S povećanjem potražnje za putovanjima, tvrtke za prijevoz često podižu cijene kako bi iskoristile ovu visoku potražnju. To može rezultirati znatno većim troškovima za putnike, osobito ako putuju tijekom vrhunskih turističkih sezona. Sezonske varijacije također igraju ključnu ulogu u porastu cijena prijevoza. Tijekom visoke sezone, poput ljeta ili prazničkih razdoblja, cijene karata i usluga prijevoza često znatno rastu. Putnici koji nemaju fleksibilnost u odabiru datuma putovanja suočavaju se s izazovom visokih troškova. Unatoč izazovima koje predstavlja porast cijena prijevoza, postoje i alternativne opcije koje putnici mogu istražiti. To uključuje planiranje putovanja unaprijed kako bi se iskoristile povoljnije cijene, korištenje usluga autobusnog prijevoza umjesto taksija ili najma automobila te istraživanje pouzdanih linija koje možda nude povoljnije cijene. U svakom slučaju, važno je da putnici budu svjesni dinamike cijena prijevoza na turističkim destinacijama i da planiraju svoje putovanje pažljivo kako bi izbjegli neočekivane financijske izazove.

Među domaćim prijevoznicima, sve češće se koriste usluge pouzdanih i cjenovno transparentnih opcija poput onih koje pruža tvrtka Pleso prijevoz koja svojim putnicima pruža široku paletu linija koje povezuju obalu i kontinent. Neke od ključnih tranzitnih lokacija tvrtke uključuju atraktivne destinacije na obali poput Zadra, Splita, i Rijeke, te vitalne točke na kontinentu kao što su Zagreb i Osijek.

Pogodnosti za sve putnike

Pleso prijevoz posvećen je pružanju iznimnih iskustava za sve svoje putnike, bez obzira radi li se o privatnom putniku, mladim avanturistima ili poslovnim putnicima. Najbolji pokazatelj kvalitete usluge su recenzije i svjedočanstva zadovoljnih putnika. Evo nekoliko njihovih iskustava:

"Putovala sam s Pleso prijevozom iz Zadra do Novalje i bila sam iznenađena koliko je putovanje bilo ugodno i brzo. Sjedala su udobna, osoblje ljubazno, i stigli smo na vrijeme." - Ana

"Kao poslovni putnik, često koristim Pleso prijevoz za putovanja iz Rijeke do Zagreba. Uvijek sam zadovoljan njihovom profesionalnošću i pouzdanošću." - Marko

Pleso prijevoz predstavlja antiinflacijsku ponudu prijevoza koja povezuje obalu i kontinent, nudeći pri tom vrhunsku udobnost i pouzdanost. Bez obzira trebate li brzu vezu između obalnih destinacija ili udobno putovanje do glavnih gradova na kontinentu, Pleso prijevoz dobro pokriva svaku rutu mrežom linija koja omogućuje brz i učinkovit prijevoz s dolazne točke u gradsku okolicu gdje su smještene zračne luke do njenog samog centra.