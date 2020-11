Što god mislili da vam je uskraćeno, zapravo vi to sami uskraćujete okolini! Zapamtite da nikada ne možete dobiti ono što niste ni dali, a neimaština i obilje su vaša unutarnja stanja koja se manifestiraju u vašu stvarnost.

Odljev određuje priljev

Odljev određuje priljev i zato ne možete dobiti ono što ne dajete! Što god osjećali ili mislili da vam okolina uskraćuje, poput uvažavanja, ljubavi, pohvale, nježnosti, itd. je isključivo ono što vi dajete okolini.

I zato od danas pa nadalje pokušajte napraviti ono što vam donosim u nastavku i vidjet ćete kako će se vaša stvarnost početi mijenjati! Što god da vam u ovom trenutku fali u vašem životu, vi baš to počnite davati!!!

Dajte da bi primili

Ako slučajno nemate sve to što vam fali, nema veze, vi se jednostavno pravite kao da to imate i to će doći samo od sebe. Vidjet ćete kako ćete vrlo brzo nakon što počnete davati, početi i primati!

