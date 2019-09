Izvedba ekipe iz kolektiva „SplickaScena“ sada je publici dostupna i na njihovom YouTube kanalu

U posljednja tri tjedna svjetlo dana ugledali su comedy specjali velikih imena stand-up komedije, Davea Chappellea i Billa Burra, ali za svjetskim trendovima ne kaska ni Split. Komičarski kolektiv „SplickaScena" također je objavio svoj specijal. Jedan detalj koji ih razlikuje od spomenutih velikana je što oni od toga nisu zaradili desetke milijuna dolara, ali to im nije ni bio cilj. Kažu kako im je osnovna nit vodilja bila predstaviti svoj rad što većem broju ljudi i kroz ovaj medij. Iako je stand-up u Hrvatskoj krenuo prije petnaestak, a u Splitu s lokalnim komičarima prije skoro pet godina i dalje je za mnoge novost. Najbolji način za doživjeti stand-up je uživo, jer nije lako prenijeti tu atmosferu i vezu koja se stvori između komičara i publike preko manjeg ili većeg ekrana, ali ova mlada ekipa koju čini šest komičara smatra da je uspjela napraviti dobar posao i prenijeti doživljaj izvedbe koliko je to moguće u ovom formatu.

Potvrdila je to i publika koja je gledala premijernu projekciju specijala prošlog utorka u Galeiji umjetnina Split, jer je atmosfera i reakcija gledatelja bila vrlo slična onima prilikom izvedbi u živo. Komentari nakon projekcije su bili redom pozitivni, a kakvi će se sve komentari pojaviti ispod videa na YouTube-u pokazat će vrijeme.

„Stand-up po splicki" snimljen je u svibnju pred rasprodanim gledalištem dvorane doma HV-a u Lori i to je bio prvi izlazak ove ekipe na tako veliku scenu u vlastitom gradu nakon gotovo pet godina nastupanja u klupskim prostorima. Bio je to jedan velik korak koji ih je motivirao za daljnji rad, a nadaju se da će ovaj specijal biti novi vjetar u leđa pred nadolazeću sezonu.

Tijekom protekle sezone punili su klubove i dvorane po čitavoj Dalmaciji, a planiraju sve skupa podignuti na još viši produkcijski nivo. Naravno, pravi doživljaj je pogledati ovu ekipu uživo na djelu, a to ćete moći učiniti vrlo skoro, ne samo u Splitu i Dalmaciji, već po čitavoj Hrvatskoj, a i šire. U listopadu će tako gostovati u Vrbovcu, Osijeku, Varaždinu, Zagrebu i Beogradu, a detalje o njihovim nastupima možete pronaći na njihovoj stranici SplickaScena, jer će vjerojatno gostovati i negdje u vašoj blizini u skoro vrijeme. Nakon četiri mjeseca nastupa na otvorenim pozornicama duž obale tijekom ljeta vraćaju se na isto mjesto koje je odjekivalo smijehom u svibnju, kada su zatvarali proteklu sezonu - splitski Dom mladih. Otvaranje nove stand-up sezone zakazano je za subotu 28. rujna u 20 sati u amfiteatru MKC-a, gdje će svih šest članova ovog komičarskog kolektiva izvesti presjek najboljeg iz protekle i ove godine. Ovim velikim nastupom označit će početak sezone koja će biti, kako najavljuju još jača od prethodne, a show „Best of SplickaScena 18/19 - otvaranje sezone!" potpuno će se razlikovati od njihovih nastupa u Lori i Domu mladih održanih u svibnju.

Ekipa koja čine redom: Tomislav Primorac, Ante Travizi, Ivo Musulin, Ivica Lazaneo, Josip Škiljo i Vanja Dobrijević, koji su nakon ljetne pauze ponovno spremni nasmijati vas do suza, a dok ne dođu u vaš grad možete ih upoznati i zagrijati se za nadolazeće nastupe kroz „Stand-up po splicki" :