Ne propustite hrvatsku premijeru canneskog hita “Jadnici” u prisustvu redatelja Ladja Lya i glumca Djibrila Zonge

Nova ljetna festivalska priča koja spaja film, glazbu, gastronomiju i edukaciju stiže na Rab od 23. do 27. kolovoza. Recentni festivalski laureati, nagrađeni u Cannesu, Sundanceu i Berlinu, te niz filmova objedinjenih pod pojmom "istraživačkog" aduti su filmske sekcije Rab Film Festivala. Program čini ukupno 12 igranih i dokumentarnih filmova koji detaljno i posvećeno istražuju aktualne teme te pružaju suštinsku sliku određenog društva, uz snažnu humanu poruku.

Tri naslova u natjecateljskom igranom programu hrvatske su premijere europskih festivalskih uspješnica! Festival 23. kolovoza otvara film Jadnici (Les Misérables), jedan od laureata ovogodišnjeg Cannesa. Režiju ovog uzbudljivog krimi-trilera o rasnim nemirima u Francuskoj 2005. godine potpisuje francuski debitant Ladj Ly, koji stiže na Rab zajedno s glavnim glumcem Djibrilom Zongom, bivšim profesionalnim nogometašem i manekenom, koji sve uspješnije pliva u filmskim vodama.

Na RAFF-u premijerno u Hrvatskoj gledamo i sjajan krimić danskog debitanta Ulaa Salima Sinovi Danske, priču o islamskom radikalizmu smještenu u širi kontekst uspona neonacističkih ideologija u Europi te novu dramu Kena Loacha, Oprostite, mimoišli smo se (Sorry We Missed You) o borbi za opstanak na sve nemilosrdnijem britanskom tržištu rada.

Bogu hvala (By the Grace of God, Srebrni medvjed Berlina) Françoisa Ozona precizna je filmska studija temeljena na istinitoj priči o pedofiliji u Katoličkoj crkvi i njenom prikrivanju, a na stvarnim događajima temelji se i intiman i tih, ali izuzetno snažan srpski film Šavovi u režiji Miroslava Terzića. Junakinja Šavova Ana (Snežana Bogdanović) traži sina za kojeg vjeruje da je ukraden u rodilištu prije 18 godina. Dnevnik Diane Budisavljević, pobjednik Pulskog filmskog festivala prikazuje se izvan konkurencije, a na Rabu će ga predstaviti redateljica Dana Budisavljević.

Dokumentarni natjecateljski program RAFF-a čini šest naslova: belgijski Zeleno zlato (Green Gold), šokantna je pozadinska priča o biogorivima snimana tijekom deset godina u najudaljenijim zakutcima svijeta, njemački Čistači (Cleaners) gledatelje vodi u sjenovito podzemlje Interneta - mjesto na kojem se uklanjaju upitni sadržaji, a nizozemski Bellingcat nudi jedinstven pogled u svijet građanskog istraživačkog novinarstva i tragača za istinom u vladavini lažnih vijesti i alternativnih činjenica.

Na Rabu gledamo i dva laureata ovogodišnjeg festivala Sundance. Istražujući misterioznu smrt glavnog tajnika UN-a u filmu Zaboravljeni slučaj Hammarskjöld (Cold case Hammarskjöld) danski redatelj Mads Brügger gledatelje vodi u najtamniji bezdan afričke povijesti, a More sjena (Sea of Shadows) otkriva priču o hrabrim pojedincima koji spašavaju posljednje živuće Kalifornijske pliskavice iz ralja narkokartela. Jedini hrvatski naslov u natjecateljskom programu, Tak kak je, dirljiva priča o ocu koji pokušava ostvariti svoje pravo da nakon razvoda viđa kćer, postavlja niz pitanja o diskriminaciji očeva u Hrvatskoj. Redatelj Arsen Oremović osobno će predstaviti film.

Festival je natjecateljskog karaktera, a najbojljim filmovima nagrade će se dodijeliti u tri kategorije: RAFF Frame Best Fiction Award za najbolji film iz igranog programa, RAFF Frame Best Documentary Award za najbolji dokumentarac i nagrada publike RAFF Frame Audience Award. Selektori RAFF-a su filmski kritičar i novinar Vladan Petković (igrani program) te Lejla Dedić, urednica programa na Al Jazeera Balkans (dokumentarni program).