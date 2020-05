Prije više tisuća godina skupina ljudi šetala se područjem današnje Tanzanije, a njihovi otisci stopala bacaju novo svjetlo na prapovijesni život čovjeka.

Skupina od više od 400 otisaka stopala nastala je prije 5000 do 19.000 godina na lokaciji Engare Sero, južno od jezera Natron. To je najveća skupina ljudskih otisaka pronađena dosad u Africi i pruža uvid u to kako su ljudi u doba kasnog pleistocena izgledali kao i kako su mogli prikupljati hranu.

- Lokacije poput Engare Sero stvaraju se u vrlo kratkom vremenskom razdoblju tako da predstavljaju snimku trenutka u vrijeme drevnih ljudi koji su se kretali tim područjem - kaže Kevin Hatala, stručnjak za biologiju sa sveučilišta Chatham, koji je vodio istraživanje.

- S obzirom na rijetkost i vrijednost raznolikih fosilnih dokaza ono što čini naše otkriće uzbudljivim su i razmjeri s više od 400 otisaka stopala očuvanih na jednom mjestu pokrivenom vulkanskim pepelom - izjavio je za AFP.

"Uz to smo uspjeli otkriti neke vrlo zanimljive stvari zahvaljujući tim izravnim prozorima u ponašanje skupine koja je hodala površinom na kojoj je ostavila otiske".

Analiziranje otisaka stopala bio je kompleksni posao. U 2009. kad su znanstvenici prvi put bili na toj lokaciji koju su otkrili pripadnici lokalnog naroda Masai samo je 56 otisaka bilo vidljivo i na svjetlo dana došlo je zahvaljujući prirodnoj eroziji.

Tri godine kasnije dodatna arheološka istraživanja otkrila su stotine novih otisaka koje su ostavili ljudi, ali i životinje poput zebre ili bizona.

Analiza otisaka

Otisci su nastali u vlažnoj vulkanskoj struji blata koja se brzo osušila i stvrdnula, kaže Hatala. To u kombinaciji s drugim dokazima uključujući preklapanje otisaka snažno sugerira da je otiske ostavila skupina koja je zajedno putovala, a ne pojedinci koji su se u različito vrijeme kretali istom površinom.

Znanstvenici su se usmjerili na jasnije staze na kojima su mogli jasno razaznati prijeđene udaljenosti i duljinu otisaka u potrazi za drugim tragovima.

Na temelju veličine otisaka i duljine koraka utvrdili su da se skupina sastojala od četiri odrasla muškarca, 19 odraslih žena i dva mlađa dječaka.

Postoji mala mogućnost pogreški, priznaju znanstvenici, i moguće je da su manja stopala koja su vezana uz kraće korake, a koja su pripisali ženama, pripadala djeci ili tinejdžerima bilo kojeg spola.

Otisci su omogućili znanstvenicima i da odrede visinu ljudi što je otkrilo i neke relativno visoke muškarce u skupini od kojih je visina jednog procijenjena na 1,83 metara.

Kosturi iz tog razdoblja u istočnoj Africi sugerirali su da su bili uglavnom visoki i dugih udova - navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Nature Scientific Reports.

No kosturi iz toga razdoblja i regije rijetki su zbog čega je važan nalaz velikog uzorka anatomskih podataka koji su očuvani na toj lokaciji.

Sastav skupine također pruža ideju o njihovu načinu života.

U današnjim zajednicama, koje se bave lovom i prikupljanjem hrane, veliki se broj žena rijetko kreće u grupi bez djece ili sličnog broja odraslih muškaraca, osim kad su bili u potrazi za hranom.

Sastav drevne skupine i njihovi otisci doveli su znanstvenike do teorije da su žene možda skupljale hranu.

Takvo ponašanje nije iznenađujuće u ljudskoj zajednici u to doba - kaže Hatala.

No prilika da se takvo ponašanje vidi zahvaljujući uhvaćenom trenutku iznimna je.

Hatala priznaje da to za sad ostaje tek teorija, a nova arheološka iskapanja možda će donijeti i nove spoznaje.