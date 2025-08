Ako ste primijetili da vam netko u prolazu miriši savršeno, ali ne možete točno definirati koji je parfem u pitanju - Sol de Janeiro, Molecule No. 1. ili neki od dobro poznatih favorita, niste jedini. Novi beauty trend ovog se ljeta ne skriva u bočici, nego u ormaru. Upravo zato Ornel ove sezone ne prati trendove, nego ih stvara.

Gurmanski i svježi: dva najtraženija mirisna smjera

U beauty svijetu trenutačno dominiraju dvije jasne parfemske estetike: gourmet note i čista svježina.

Gourmet note su tople, bogate, senzualne - najčešće uključuju note vanilije, karamele, bijelog cvijeća ili orašaste arome. Njih volimo jer podsjećaju na mekoću, intimu i cozy luksuz.

Kod mirisa s čistim potpisom, riječ je o prozračnim, elegantnim i modernim notama koje odišu svježinom bez agresivnosti. Oni su miris urednog ormara, jutarnjeg svjetla i one bijele košulje koju volite nositi i kad ne morate nikamo.

Od parfema do ormara - revolucija osobnog mirisa

Upravo se zato pozornost beauty i lifestyle zajednice usmjerila na novu parfemsku liniju iz Ornela, koja je nedavno dobila novi dodatak. Brend poznat po dugoj tradiciji njege tkanine sada je otišao korak dalje - i predstavio dva proizvoda koji mirisom konkuriraju poznatim parfemima.

"Sve više žena danas želi unijeti posebne mirise u svakodnevicu i to ne samo kroz parfem koji nanesu, nego kroz tkanine koje nose, prostor u kojem žive i detalje koji stvaraju atmosferu. To je bio naš cilj s novom parfemskom linijom Ornela - ponuditi proizvode koji su funkcionalni, ali i emocionalno snažni. Odnosno poput najpopularnijih parfema današnjice slave ljepotu tijela i ritual uljepšavanja. Ornel Wish i No.1 nisu klasični omekšivači, oni su produžetak osobnog stila. To su mirisi koji ostaju uz vas i pričaju o vama." - izjavila je Sanja Lučić, brand managerica, Saponia d.o.o.

Ornel Wish miriši kao luksuzni parfem za večernji izlazak: topao, elegantan, praćen gourmet notama. Podsjeća na spoj bijelog cvijeća, vanilije i mekih drvenastih tonova - poput mirisa koji nosite na sebi, ali ostaje i kad vas više nema. Ornel No.1 je njegov sofisticirani kontrast - svjež, prozračan i savršen za svaki dan. Ima karakter, ali ne dominira; prisutan je, ali nenametljiv. Savršen za žene koje vole miris čistoće, ali žele da traje dulje od trenutka kad izvadite rublje iz perilice. Oba proizvoda dio su Ornelove parfemske linije, koja odgovara na rastući trend personaliziranog mirisa i podiže svakodnevnu rutinu na razinu beauty rituala. Rublje više nije samo čisto - ono je vaš novi parfemski komad.