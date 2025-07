Ljeto nam donosi ono što najviše volimo - more, sunce, duge dane i one čarobne trenutke kad nam kosa miriše na sol, a koža svjetluca poput zlatne prašine. No, dok mi upijamo vitamin D i radimo mentalne albume za pamćenje, naša kosa - ako ju zanemarimo - može patiti u tišini. UV zrake, sol, suhi zrak i ljetne brzinske frizure zbog večernjih izlazaka... sve to može ostaviti trag na vlasištu i na kosi. Zato ljeto traži posebnu, nježnu i pametnu rutinu. Evo kako možete njegovati i čuvati svoju kosu dok traje sezona sunca uz nekoliko jednostavnih savjeta koje nam donosi Katica Topčić, kreativna direktorica salona Fabula de Forma.

Zaštita prije svega: SPF za kosu postoji i - da, treba ga koristiti!

Baš kao što štitimo kožu od sunca, i kosa treba svoju UV zaštitu. „Najčešća greška koju svi rade je sljedeća, kad nanose kremu za sunčanje na tijelo, obrišu ruke o kosu misleći da time štite i kosu. Ne, nemojte to raditi jer na taj način posvjetljujete kosu. Sva sredstva za sunčanje sadrže posvjetljivač i što je veći faktor, to će više posvijetliti vašu kosu i uništiti boju. Uz to dolazi i do dehidracije i lomljenja vlasi te ju je kasnije teže oporaviti. I kad nanosite zaštitni faktor na lice, nemojte ga nanositi uz rub vlasišta jer i to posvjetljuje vaš kosu odnosno izrast i uništava ga", savjetuje Katica Topčić, kreativna direktorica salona Fabula de Forma.

Pripravci iz kućne radosti poput maski od maslinovog ili kokosovog ulja također nisu dobri za vašu kosu. „Takva ulja koja nisu prilagođena zaštiti kose, zatvorit će vlas i ona neće dobivati potrebnu hidrataciju iako će izgledati površinski sjajno", kaže Topčić. Kosu treba štiti od sunca specijaliziranim proizvodima koji u sebi imaju visoku UV zaštitu i uglavnom su to sprejevi koji pružaju extra vlagu.

Važan trik kako pravilno i jednostavno njegovati kosu na plaži!

„Birajte regenerator bez parabena i bogato ga nanesite na kosu prije ulaska u more. Kad izađete iz mora, dobro isperite kosu i ponovno nakon pranja nanesite regenerator. On stvara filter i dubinski štiti i njeguje vašu kosu!", savjetuje Topčić.

Obavezna njega nakon kupanja: ispiranje je zlato

Nakon svakog kupanja u moru ili bazenu, kosu isperite običnom vodom. Tako ćete isprati sol i klor koji isušuju vlasi i ostavljaju ih grubljima. „Ako imate mogućnost, pri ruci imajte i leave-in regenerator poput EVERLASTING.COLOUR LEAVE-IN ili hranjivi sprej SelfCtrl "Porosity Play" Spray ili koji će nahraniti kosu dok ste još na suncu", upozorava Katica.

Kapa glavu čuva, a i stil nosi

Široki šeširi, svilene marame, pletene bucket kape - osim što su stilski statement, idealna su zaštita za tjeme. Sunce izravno na glavu nije samo beauty no-no, već i zdravstveni. Ako želite zadržati zdravlje korijena i spriječiti lomljenje vlasi, ne zaboravite modni dodatak koji štiti.

Zaboravite peglu - ljeto voli prirodnu teksturu

Iskoristite sezonu morske soli i prirodnog volumena - ostavite peglu i figaro za jesen. Pustite valove da se sami formiraju, a lagani sprej za kovrče dat će kosi taj boho ljetni šarm. Manje topline znači manje pucanja i više zdravih vrhova, a proizvodi iz linije Revlon EQUAVE će vašoj kosi tijekom ljeta pružiti neophodnu zaštitu, njegu i styling i pogodni su za svaki tip kose.