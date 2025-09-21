Slikar Ante Barišić iz Dubrovnika, zacijelo je najneobičnija figura u suvremenoim hrvatskom likovnom stvaralaštvu.

Služeći se digitalnom tehnikom stvorio je respektabilni opus.

Osobito je zanimljiv način na koji odabire motive kojima posvećuje cikluse.

Neobični, nesvakidašnji motivi borbeni zrakoplovi. Što Vas je privuklo njima?

- Ja volim moć ljudskog uma. Divim se postignućima, bilo da se radio o gradnji impozantnih mostova, građevina, vlakova brodova i naravno zrakoplova. S obzirom daje u ljudskoj dnk duboko ugrađena agresivna osobina i pitanje je samo kad će kao takva uništiti samu sebe, odabrao sam ove moćne 'monstrume' kao likovne eksponate kako bi pokaza da na zidu izgledaju puno ljepše nego u ratnom zadatku. Ali postoji još jedan razlog. Ja sam u životu razvijao kompozitne materijale pa kad sam završio seriju mojih obiteljski brodica, slijedeće što sam želio konstruirati i izrađivati sportske zrakoplove. Jedino što me u tome spriječilo su savjeti mojih prijatelja, koji su me upozoravali na to da i ako sve napravim najbolje, neću nikada dobiti uporabnu dozvolu.

Ciklus prepun boje i snage.

- Naravno u likovnoj obradi za razliku od konstruiranja, mogu sebi dozvoliti i prikaz nestvarnih boja i naglasiti moć i snagu.

Što Vam je osobito u njihovoj simbolici?

- Ne mogu se oteti dojmu svakodnevnice, koja je ispunjena ratnim pokličima, vijestima o rafalima i drugim ubojitim mašinama. Puni su mediji divljenju tim monstrumima, pa iako sam ja barem 90%-tni pacifista, možda izazovem divljenje ovim likovnim uratkom. Posebno su mi impresivne cijene borbenih zrakoplova koje se kreću između 70 - 140 milijuna dolara.

Čini mi se, u ovom ciklusu dosta je i ironije u stavu prema svijetu.

- Mogu zamisliti koliko slavonskih polja je potrebno da ostvare dobit samo jednog zrakoplova. A da bude ironija još veća na tim poljima raste hrana za potrebe ljudskog preživljavanja a ovi skupi zrakoplovi su namijenjeni ubijanju ljudi i rušenju svega što su priroda i čovjek izgradili.

Šteta što slike ne prati zvuk.

- Da sam uradio video bilo bi i to moguće, ali ja želim da moja slika visi na zidu u lijepom okviru.

Svaki dan nešto smišljate, realizirate?

- Ne znam koliko ću još dugo stvarati, ali tek mi sada naviru ideje. Možda je to zahvaljujući vama i vašoj podršci na način na koji to činite.