Slikar iz Zadra Neven Otavijević, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je zapaženog opusa, ističe se svojim specifičnim rukopisom.

Nakon određenog vremena Otavijeć je prezentirao novi ciklus u akrilu na srednjim formatima, naizgled raznolik, no, u biti, posve jedinstven.

Ako sve slike u novom ciklusu vidimo i doživljavamo kao trenutke, bljesak vremena proteklih dana, ključne događaje ili iznenadne jake, vratolomne misli koju su posve zaokupile našu pozornost, očito je, čitamo ulomke iz dnevnika, dojmove jučerašnjih zbivanja.

Otavijević se prisjeća pripijenih jedna uz drugu starih kuća, zvonik se izvija u pozadini, trg je prazan, samo lišće na gustim granama šušti i zamjenjuje nestali govor ljudi, nema ni ptica, tek vjetar na vrlo lijepom i emotivnom portretu mjesta, tihom i očaravajućem.

Vrč na stolu i čaše, u domu, s hladnom vodom ili vinom, jednoga davnoga dana, bilo je vruće, dugo, toplo ljeto, na drugoj slici uspomena.

Tu je i zanimljiv portet nepoznatog muškarca koji je izronio iz vremena u kome se o njemu ništa ne zna a možda i on samo jedan od onih koji su napustili ovo mjesto prije mnogo vremena, još je bio dječak i sada se vraća u stari kraj koji jedva prepoznaje.

Tri događaja, tri trenutka koji čine stvarni život u novom ciklusu akrila Nevena Otavijevića, vrijedan je doprinos aktualnoj umjetnosti.

Tri prisjećanja oživljena u jakim bojama u akrilu Nevena Otavijevića suptilna su i delikatna priča o ljudima i krajevima, o vremenu koje je prošlo i više se nikada neće vratiti.