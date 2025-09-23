Slikar i povjesničar umjetnosti Željko Čurčić istaknuto je ime aktualne hrvatske likovne scene.

Pred nama je novi ciklus apstraktnih motiva u akrilu na papiru 70 x 50 cm, vrlo živahan, optimističan, žovijalan, poput razmahanih čudesnih leptirovih krila, koji su netom doletjeli s tajanstvenih ravnica blizu magične šume.

Svako leptirovo krilo prepoznaje se po dominantnoj boji, roza, zelenoj, crvenoj, smeđoj...ispresijecano, malim, kratkim vibrantnim silnicama na cijeloj površini.

Krila se njišu, pomiču, mašu, uzdižu leptirovo tijelo u visine dok mi pratimo taj lagani, lijepi let, uzdizanje prema oblacima, prema nebu i obrzo nestaju nam iz vida.

Slikar se poigrao s izazovnom temom leptirovih krila, zacijelo snatreći kako bi bilo idealno kada bi i on sam imao takva krila i tu mogućnost leta. Tko bi ga mogao zadržati.

Leptirova krila trepere, gotovo su nečujna.

Motiv krila jedne tako bespomoćne ali kako lijepe pojave u prirodi, nježne i suptilne, Čurčić je zabilježio na svoj osebujni način, svojim specifičnim rukopisom, diveći i ljepoti svijeta.

Fascinantan, delikatan ciklus akrila Željka Čurčića.