Češka ima najzeleniju industrijsku zgradu na svijetu u čijem su stvaranju sudjelovali Accolade i Panattoni

Moderan industrijski kompleks u Chebskom Panattoni parku postao je najzeleniji kompleks te vrste na svijetu, postigavši rezultat od vrlo visokih 94,2 posto prema prestižnom BREEAM globalnom sustavu za održivost. Zgradu je izgradila tvrtka Panattoni specijalizirana za razvoj nekretnina, a investitor projekta je grupa Accolade. Objekt ima ukupnu površinu od 40.000 četvornih metara. Veći dio prostora u zgradi iznajmljuje AUTODOC, njemački online prodavatelj automobilskih dijelova, koji trenutno posluje u 27 europskih zemalja i zapošljava otprilike 5.000 ljudi u deset zemalja.

„Dobivena razina certifikacije predstavlja pozitivan iskorak ne samo za Panattoni, već i za cijelu Republiku Češku. Ističe činjenicu da ova moderna industrijska zgrada stvarno prati najviše svjetske standarde i snažno naglašava odgovornost prema okolišu i lokalnim zajednicama. To čini Češku privlačnom zemljom za ulaganja multinacionalnih tvrtki koje teže globalnom poslovanju s fokusom na održivosti", izjavio je Pavel Sovička, izvršni direktor Panattonija za Češku i Slovačku.

„Izuzetno nas raduje što smo u Chebu realizirali za modernu industriju najzeleniju zgradu na svijetu. Time smo ujedno i potvrdili da je put ulaganja u zelene zgrade, kojim smo krenuli prije više od deset godina, za nas jedini ispravan i moguć put. Na svijetu ima malo projekata koji su koji su dobili ocjenu „Izvanredno" zbog toga što su zahtjevi za postizanje tog stupnja prema BREEAM New Construction sustavu vrlo strogi i relativno mali postotak zgrada može ga postići. Također, još me više raduje to što je ovo naša šesta „izvanredno" ocjena", izjavio je Milan Kratina, izvršni direktor Accolade grupe.

Iskorištavanje kišnice i energetska efikasnost

Panattoni park, koji je nastao na brownfield zemljištu nekadašnjeg industrijskog kompleksa, čini šest zgrada od kojih dvije nose ocjenu „izvanredno". Primjerice, objekt koji AUTODOC koristi kao distribucijski centar doslovno obiluje održivim elementima. Izgradnja je izvedena u skladu sa strogim okolišnim mjerama, a više od 85 posto* građevinskog otpada sanirano je bez odlaganja na deponiju. Izloženi dijelovi zgrade dizajnirani su na način da se smanji potreba za zamjenom dijelova, a materijali su odabrani uzimajući u obzir njihov utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

Zgrada također ostvaruje i iznimne rezultate u području energetskog upravljanja. Zahvaljujući ugrađenoj opremi za uštedu vode i sustavu iskorištavanja kišnice, dnevna potrošnja pitke vode reducirana je za 85 posto. Ukupna potrošnja primarne energije smanjena je za 59,2 posto u usporedbi s referentnim vrijednostima, što je u konačnici rezultiralo i padom emisija CO2 koje zgrada proizvodi za 68,6 posto. Zgrada tako godišnje štedi 2.474 tone CO2. Kompletna unutarnja i vanjska rasvjeta sastoji se od visoko učinkovitih LED svjetiljki, a veliki prozori s roletama osiguravaju optimalan prodor prirodnog svjetla. Uz to, krov je spreman za instalaciju fotonaponske elektrane.

Snažan naglasak na održivosti također je vidljiv i u neposrednom okruženju. Područje oko zgrade obogaćeno je autohtonim biljnim vrstama koje zahtijevaju minimalno održavanje i potrošnju vode, a raspored zelenila pogodan je za razvoj staništa ptica, kukaca i malih kralježnjaka. Na lokaciji se također nalazi i hotel za kukce, stanište za guštere te gnijezda za vjeverice. Zaposlenicima je na raspolaganju vanjska teretana, blagovaonica i prostor za opuštanje. Za održivi prijevoz brine redovita autobusna linija koja povezuje kompleks, unutar kojeg su postavljenje punionice za električna vozila i stalci za bicikle.

Izvrsna prometna povezanost predstavlja još jedan u nizu značajnih benefita ovog projekta. Park je lociran u neposrednoj blizini autoceste I/21 koja se spaja na autocestu D5 od Praga do Rozvadova. Kroz Cheb prolazi europski željeznički koridor koji se proteže od Praga do Nürnberga, lokalna željeznička linija omogućava povezanost s graničnim područjima Njemačke i Češke, a kontejnerski terminal nalazi se u njemačkom Wiesau koji je udaljen svega 33 kilometra.

Dominacija u Češkoj i Poljskoj

Objekt u Chebu šesta je u nizu zgrada koja je ponijela ocjenu „izvanredno" i koja ujedno pripada zajedničkom portfelju Panattonija i Accoladea. Sudeći prema statistikama, većina zgrada koje prolaze kroz BREEAM New Construction program certificiranja postiže ocjenu „vrlo dobro", sa znatnim odstojanjem slijede ih one s ocjenom „odlično", a svega tri posto ih postiže najvišu ocjenu - „izvanredno". Panattoni i Accolade prve su tvrtke koje su i u Češkoj i Poljskoj za novu industrijsku zgradu dobili najveću ocjenu. Osim dvije zgrade u Panattoni parku, industrijski parkovi Stříbro i Kojetín također imaju najbolju ocjenu; s površinom od 187.000 četvornih metara, zgrada u Kojetínu najveći je objekt s ovom razinom certifikacije. Industrijski parkovi Szczecin i Konin u Poljskoj također imaju najvišu ocjenu, a ukupna površina svih projekta ocijenjenih s „izvrsno" iznosi gotovo 260.000 četvornih metara.

Češka među vodećim državama na području održive industrijske gradnje

Posjedujući ukupno 109 BREEAM New Construction certifikata, Češka se uspješno pozicionirala kao lider na području održivog razvoja. U tom kontekstu, nalazi se iza Poljske koja ima 600 certificiranih projekata u srednjoj i istočnoj Europi. Rumunjska je zauzela treće mjesto s 90, a slijede je Mađarska s 59, Litva s 55 i Slovačka s 45 certifikata.

Značajan broj certificiranih zgrada ističe Češku kao atraktivnu destinaciju za ulaganja tvrtki kojima je u cilju i interesu prilagoditi se globalnim ciljevima održivosti.