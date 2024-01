Na temelju satelitskih snimaka, geolozi su utvrdili da veliki gradovi na istočnoj obali SAD-a tonu, neka područja za čak 2 do 5 milimetara godišnje

Stručnjaci to nazivaju slijeganjem, a ono se događa većom brzinom nego što se procjenjivalo prije samo godinu dana, prenosi Science alert.

U novom radu objavljenom u Proceedings of the National Academies of Sciences, istraživači tvrde da njihova analiza ima dalekosežne implikacije na planiranje otpornosti infrastrukture, posebno za prometnice, piste zračnih luka, temelje zgrada, željezničke linije i cjevovode.

Ova obalna područja, koja uključuju naseljena središta kao što su New York City, Baltimore, Virginia Beach i Norfolk, također su osjetljiva na vremenske prilike i probleme s olujom. Problem slijeganja tla dodatno pogoršava sve probleme uzrokovane sve intenzivnijim olujama zbog klimatskih promjena.

"Kontinuirano slijeganje na istočnoj obali SAD-a trebalo bi izazvati zabrinutost", rekao je glavni autor Leonard Ohenhen, student koji radi s izvanrednim profesorom Manoochehrom Shirzaeijem u laboratoriju za promatranje Zemlje i inovacije Virginia Techa.

"Ovo je osobito izraženo u područjima s velikom gustoćom naseljenosti", dodaje.

Istraživački tim iz Virginia Techa i Geološkog instituta SAD-a upotrijebio je satelitske snimke i podatke radara za izradu digitalnih karata terena koje pokazuju točno gdje slijeganje tla predstavlja najveći rizik za vitalnu infrastrukturu.

Koristili su podatke iz više godina, koji su pokazali da veliko područje istočne obale tone najmanje 2 mm godišnje, s nekoliko područja duž obale srednjeg Atlantika, do 3700 četvornih kilometara, tone više od 5 mm godišnje. Procjenjuje da trenutna stopa rasta globalne razine mora iznosi oko 4 mm godišnje.

"Izmjerili smo stope slijeganja od 2 mm godišnje što utječe na više od 2 milijuna ljudi i 800.000 nekretnina na istočnoj obali", rekao je Shirzaei.

"Donekle znamo da zemlja tone. Ovom studijom ističemo da tonjenje zemlje nije nematerijalna prijetnja. Utječe na vas i mene i na sve, može biti postupno, ali utjecaji su stvarni."

U svom radu tim je napisao da su procijenili izloženost opasnosti od slijeganja stanovništva, imovine i infrastrukturnih sustava/objekata duž istočne obale SAD-a:

"Ovdje pokazujemo da je kopneno područje od 2.000 do 74.000 četvornih kilometara, 1,2 do 14 milijuna ljudi, 476.000 do 6,3 milijuna nekretnina i više od 50 posto infrastrukture u velikim gradovima izloženo ovim stopama slijeganja."

"Ovdje problem nije samo u tome što zemlja tone. Problem je u tome što se žarišta zemlje koja tone izravno sijeku s čvorištima stanovništva i infrastrukture", rekao je Ohenhen.

"Na primjer, značajna područja kritične infrastrukture u New Yorku, uključujući zračne luke JFK i LaGuardia i njihove piste, zajedno sa željezničkim sustavima, pogođena su stopama slijeganja tla većim od 2 mm godišnje. Učinci toga sada iu budućnosti su potencijalna šteta na infrastrukturi i povećani rizik od poplava."

"Ove informacije su potrebne. Nitko drugi ih ne daje", rekao je Patrick Barnard, geolog istraživač s USGS-a i koautor studije. "Shirzaei i njegov tim Virginia Tech zakoračili su u tu nišu svojom tehničkom stručnošću i pružaju nešto izuzetno vrijedno."