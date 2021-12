Svi ljudi stare, to je neminovna činjenica kojoj nitko ne može pobjeći, no jednako je tako činjenica da se prosječan životni vijek unazad nekoliko stotina godina značajno produljio

Unatoč nekim optimističnim, vjerojatno fantastičnim predviđanjima da bismo do kraja stoljeća mogli životni vijek produljiti i do 120. godine, zasad se barem možemo koncentrirati na to da si ga sami ne skraćujemo.

Svatko od nas utječe na starenje nekim izborima, a to znači da zdravijim životnim stilom možemo usporiti ili si olakšati starenje.

Ovo su životne navike zbog kojih se, kako stručnjaci tvrde, osjećamo starije.

Gledate previše televizije - nema ništa loše ako povremeno provedete noć u gledanju omiljene serije ili filmova, ali nema vam to ne bude navika. Istraživanja pokazuju da previše gledanja televiziji, posebno nakon 40. godine, utječe na pad kognitivnih sposobnosti i općenito mentalno stanje.

Loše kontrolirate stres - život je ponekad prebrz pa je nekad lakše ignorirati probleme i stres, umjesto se suočiti s njima. No, konstantan život u stresu dovodi do ozbiljnih zdravtsvenih problema. Također, istraživanja pokazuju da kronični stres uzrokuje brže starenje.

Neredovito spavate - kvalitetan san jedan je od prioriteta u borbi protiv starenja. Istraživanja čak pokazuju da osobe srednjih godina koje spavaju manje od šest do osam sati, imaju pad u kognitivnim funkcijama koji se može usporediti sa četiri do sedam godina starijim osobama. Osim toga, dokazano je da slabo spavanje dovodi do bržeg starenja kože.

Provodite previše vremena online - premda je internet fantastičan alat za mnoge stvari, moguće je koristiti ga previše. Korisno je smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom jer ono ubrzava proces starenja. Umjesto toga, provedite dio slobodnog vremena čitajući ili pišući - to je zdravija vježba za mozak.

Puno sjedite - sjedilački način života dovodi do toga da se osjećate starije i mentalno i fizički. Dokazano je da vježbanje održava i mišiće i kosti zdravima, ali podjednako se to odnosi i na mentalno zdravlje. Također, istraživanja su pokazala da su fizički aktivni ljudi biološki mlađi od onih koji su pasivni ili lijeni, a iste dobi. Sjedilački način život povećava rizik od bolesti koju su vezane uz dob, ali i od rane smrti. Kardio vježbe također održavaju mozak zdravim.