Čini se da su nuspojave neizbježan dio jednadžbe jer nema učinkovitog lijeka koji je lišen nuspojava

Jedan od rizika uzimanja bilo kojeg lijeka moguće su nuspojave. Čini se da je to neizbježan dio jednadžbe jer nema učinkovitog lijeka koji je lišen nuspojava. Je li to istina?

I da i ne, kaže Corinna Schaefer, voditeljica odjela za smjernice i pružanje informacija pacijentima Njemačke agencije za kvalitetu u medicini (AeZQ). "Svaki učinkoviti lijek može imati nuspojave, no to ne znači da će se one i ostvariti. Ipak, takva mogućnost uvijek postoji", rekla je.

Ursula Sellerberg iz Saveza njemačkih ljekarnika misli isto. "Ako se nešto reklamira kao proizvod bez ikakvih nuspojava, prema tomu bismo trebali biti krajnje skeptični".

Koje su najčešće nuspojave?

Općenito govoreći, umor, vrtoglavica, mučnina, glavobolja i želučanocrijevni problemi najčešće su nuspojave, tvrdi Sellerberg. Ozbiljna nuspojava je ona koja ugrožava život, uzrokuje invalidnost ili zahtjeva bolničko liječenje ili medicinsku intervenciju.

Što učiniti ako primijetite nuspojave?

Idealno bi bilo da vas liječnik, kad propisuje lijek upozori na moguće nuspojave. U najboljem slučaju, reći će vam koje nuspojave treba prijaviti odmah, a koje su 'u redu', kaže Schaefer.

Nuspojave koje nisu navedene u pakiranju lijeka odmah bi trebalo prijaviti liječniku ili ljekarniku.

Pacijenti u takvim situacijama ne bi smjeli sami smanjivati dozu lijeka, prestati ga uzimati na svoju ruku ili početi uzimati neki drugi, a da se prethodno nisu savjetovali s liječnikom, dodaje Schaefer.

Zašto regulatorna tijela odobravaju lijekove ako imaju nuspojave?

Iza svake odluke o odobrenju nekog lijeka odmjeravaju se koristi i moguća šteta. Prije nego što dospiju na tržište lijekovi se testiraju u nekoliko faza. Ozbiljnije nuspojave očekivane su i 'dopuštaju se' za lijekove kojima se liječe teže bolesti, poput raka, a manje ozbiljne nuspojave očekuju se kod, primjerice medikamenata kojima se ublažava glavobolja, pojasnila je Schaefer.

Je li nuspojave moguće izbjeći?

Ne uvijek. Ali ponekad ih je moguće ublažiti. U slučaju kad je neželjeni učinak lijeka umor, trebalo bi ga, ako je moguće, uzimati navečer prije spavanja. Pri uzimanju nekih lijekova nuspojave se javljaju samo na početku liječenja i kasnije nestaju same od sebe.

Oprez se savjetuje prije uzimanja drugog lijeka kojim se ublažavaju posljedice prvog. O tomu bi prije početka uzimanja određene terapije trebalo razgovarati s liječnikom jer možda postoji drugi medikament koji ćete bolje podnijeti i tako izbjeći potencijalno uzimanje lijeka za lijek.