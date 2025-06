Ime za budućnost – biramo imena za mlade rode, uključite se i vi sa svojim idejama!

Već četiri godine uživamo u tajanstvenom svijetu roda zahvaljujući kameri koja prenosi događanja iz njihova gnijezda 24 sata na dan. Posebnu pažnju plijene mlade rode. One već imaju osobnosti, svoje male navike i rituale, ali još uvijek nedostaje nešto, ime. Zato pozivamo sve ljubitelje prirode, male i velike, da nam pomognu u izboru najljepših i najmaštovitijih imena za naše mlade rode!

U gnijezdu visoko iznad livada Zagrebačke županije odvija se pravi mali spektakl prirode, naša 3 mala ptića bijele rode iz dana u dan sve su veći, znatiželjniji i živahniji. Gledamo ih kako rastu, uče, igraju se i maštamo o tome kakve će rode postati.

I ove godine pozivamo sve zaljubljenike u prirodu da pomognu u odabiru imena za naše male pernate junake. Napišite svoje prijedloge u komentarima ispod objave na Facebook stranici Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije do 7. srpnja, uz kratko objašnjenje zašto baš to ime. Najbolji prijedlozi ulaze u finale, a konačnu odluku donose, opet, pratitelji stranice. Pobjednici će biti nagrađeni praktičnim i originalnim nagradama - od eko vrećica i majica do iznenađenja koja slave prirodu i život roda.

A dok smišljate imena, ne zaboravite - gnijezdo bijele rode možete pratiti uživo putem naše kamere 24 sata na dan https://zeleni-prsten.hr/portal/tajanstveni-zivot-roda

Zahvaljujući kameri postavljenoj u gnijezdu u Donjoj Zdenčini, selu s najvećim brojem bijelih roda u Zagrebačkoj županiji, možete pratiti svaki trenutak iz njihova života, 24 sata na dan. Pogledajte kako roditelji hrane ptiće, kako ih štite od vremenskih nepogoda i učite o fascinantnim navikama ovih veličanstvenih ptica.

Ne propustite priliku da ostavite svoj trag u ovoj predivnoj prirodnoj priči. Ime koje odaberete moglo bi zauvijek ostati upisano u život jedne rode.