I dok se zračni i kruzing promet sve češće nalaze pod povećalom zbog visokih emisija stakleničkih plinova, nova analiza podataka Green Sail Footprint programa otkriva da su plovila za najam, osobito jedrilice znatno "čišći" nego što javnost misli. Na pragu još jedne nautičke sezone, vrijeme je da osvježimo razumijevanje o tome kako naš odmor na moru može izgledati luksuzno, ali i odgovorno.

Kad je riječ o putovanju, itekako je važno kako ćemo stići od točke A do točke B. Na moru, vaš izbor plovila značajno utječe na ugljični otisak vašeg odmora, a čarter jedrenje može biti jedna od najodrživijih dostupnih opcija.

Svi smo svjesni utjecaja letenja na okoliš, ali brojke i dalje mogu otvoriti oči, pogotovo kada uračunate emisije ugljičnog dioksida tijekom cijelog vašeg odmora. Na primjer, povratno putovanje od Londona do Bangkoka proizvodi oko 3200 kg CO₂e po osobi, više nego što mnogi ljudi u zemljama u razvoju ispuštaju tijekom cijele godine. Čak i kratki letovi, poput relacija London - Pariz, mogu ispuštati 150-200 kg, dok vlak ispušta samo oko 6 kg za isto putovanje. Putovanje vlakom može smanjiti emisije za više od 90%, a često je i praktičnije.

Unatoč svojoj popularnosti, veliki brodovi za krstarenje jedan su od načina odmora koji troše najviše ugljika. U prosjeku, jedan putnik emitira 250 do 300 kg CO₂e dnevno, znatno više od 50-100 kg CO₂e dnevno tipičnih za hotelski odmor (Travel and Climate, n.d.). S nekim plovilima koja prevoze više od 5 000 putnika, ukupne emisije mogu premašiti 10 000 tona CO₂e u samo jednom tjednu (Friends of the Earth, 2024). To znači otprilike 2100 kg CO₂e tjedno, po osobi.

Što nam podaci govore

Organizacija Green Sail već nekoliko godina provodi istraživanje kroz svoj sustav Green Sail Footprint, a podaci predstavljeni u nastavku ističu neke od najvažnijih spoznaja prikupljenih iz industrije iznajmljivanja plovila.

Podaci prikupljeni s čarter brodova koji prometuju u Dalmaciji u posljednje 3 godine, otkrivaju značajne razlike u emisijama ovisno o vrsti plovila i načinu pogona. Evo kako se razlikuju različita čarter plovila:

Vrsta plovila CO₂e po plovilu/tjednu CO₂e po osobi / tjednu Ključne karakteristike Jedrilica 504 kg 68 kg Pogon na vjetar s minimalnom upotrebom pomoćnog motora. Niske emisije. Katamaran 1.540 kg 391 kg Dvostruki motori, veća veličina i veća potrošnja goriva. Još uvijek manji utjecaj od krstarenja/putovanja kopnom. Motorno plovilo 4.307 kg 810 kg Motori velike brzine, maksimalno sagorijevanje goriva, što znatno povećava emisije.

Zašto je ovo važno

Brojke jasno govore jednu stvar: izbor plovila je bitan. Iako motorna plovila mogu ponuditi brzinu i luksuz, oni dolaze sa visokim ekološkim troškovima. Nasuprot tome, jedrilice nude puno manji otisak dok još uvijek pružaju bogato, impresivno iskustvo putovanja.

Ono što još više obećava jest i rastuća predanost unutar čarter industrije prema mjerenju i smanjenju utjecaja na okoliš. Green Sail, neprofitna organizacija posvećena održivom nautičkom turizmu, vodi ovu promjenu.

Uloga Green Sail programa u podizanju održivih standarda

Kroz Green Sail Footprint program, čarter tvrtke mogu mjeriti emisije goriva, električne energije, potrošnje vode, opskrbe hranom, pa čak i pranja rublja. Ova sveobuhvatna procjena po plovilu osnažuje ih da poduzmu značajne korake prema održivosti.

Ova transformacija nije dobra samo za okoliš, već ima i poslovnog smisla. Putnici postaju ekološki osviješteniji, a provjereni napori u pogledu održivosti sve su veći čimbenik u odlukama o rezervacijama.

Analizirajući emisije u određenim kategorijama kao što su potrošnja goriva, potrošnja vode i energija, operateri dobivaju jasnu sliku o tome koji aspekti njihovog poslovanja imaju najveći utjecaj na okoliš i financije. Ovaj precizni uvid omogućuje im da precizno ukažu na neučinkovitosti, pojednostave korištenje resursa i donesu informirane odluke o tome gdje implementirati održive nadogradnje.

Na primjer, prepoznavanje visoke potrošnje goriva može opravdati ulaganje u električne ili hibridne motore ili savjetovanje klijenata u smjeru manje potrošnje, dok prekomjerna upotreba vode može istaknuti potrebu za ugrađivanjem desalinizatora. U konačnici, ovaj ciljani pristup ne samo da smanjuje operativne troškove, već i ubrzava prijelaz na čišći, održiviji pomorski turizam.

Što možete učiniti kao putnik

Prilikom rezervacije sljedećeg nautičkog odmora:

provjerite mjeri li vaša čarter tvrtku svoj pritisak na okoliš,

odaberite plovila s manjim ekološkim otiskom kada je to moguće,

smanjite svoj osobni utjecaj na more i morski okoliš tijekom plovidbe.

Prestanimo procjenjivati. Počnimo s razumijevanjem.