Jest da on zna nešto o tome, ali na vrlo čudan način koji je samo njemu svojstven...

Mujo i Haso sjeli u kafanu, i nakon par piva povede se priča o godišnjim odmorima. Haso se pohvali kako je ljetos bio na Jadranu, a Mujo će frajerski:

- E moj Haso, gdje ti ja sve nisam bio ... Havaji, Sejšeli, Bora Bora, Tajland...

Haso ga zadivljeno gleda i upita:

- I gdje još?

Mujo se zamisli, pa reče:

- Ček' da vidim... e, da, nisam bio ni u Amer'ci, Africi...