Kad se Fata uvaljuje Muji...
... to je čudno, za početak... još je čudnije da se to događa u - teretani
Napalila se Fata... ;) (Arhiva)
Fata dođe po prvi put u terenanu i malo škica okolo muškarce koji vježbaju. Zapne joj za oko Mujo koji diže utege ko veliki, pa mu Fata zavodljivo uleti:
- Baš si sladak ovako znojan ....
Mujo se lagano nasmije i nastavi dizati. Fata obigrava oko njega i na kraju skupi hrabrost pa upita:
- Jel', bolan, a što radiš u subotu ...?
Mujo uspuhano odgovori:
- Prvo leđa, onda bicepse, naravno!
