Objavljeni tajni dokumenti CIA-e o istraživanjima granica ljudske svijesti: istraživanje je financirala CIA kako bi proučavala izmijenjeno stanje svijesti.

Kad nešto istražuje CIA, možete biti sigurni da je a) vrijedno spomena i b) korisno... njima, naravno.

Jedan od dokumenata koji su sada dostupni po običaju imaju više pitanja nego odgovora, no njihove ideje i stavovi su i više nego zanimljivi.

U dokumentu nazvanom "Gateway Experience", CIA je 1983. proučavala kako izmijenjeno stanje ljudske svijesti može nadići prostor i vrijeme. Nekoliko desetljeća kasnije, s dokumenta je skinuta oznaka tajnosti, te je postao izuzetno popularan na društvenim mrežama.

S dokumenta dugog 29 stranica, naslovljenog "Analysis and Assessment of the Gateway Process", skinuta je oznaka tajne još 2003. godine. Bez obzira što ste vidjeli na Youtubeu ili TikToku, navedeni dokument ne potvrđuje tzv. Zakon privlačnosti (filozofije koja uči da pozitivne misli donose pozitivne rezultate u život osobe), niti ne govori o tome kako slanje "pozitivnih vibracija" u svemir zbilja utječe na naš život.

Govori o CIA-inim konceptima kontrole uma i hipnozi, koji su korišteni za vrijeme Hladnog rata.

Dokument je zapravo opširni izvještaj o temama kao što je neuroznanost ili pak kvantna mehanika, a u njemu se isprepliću teme iz znanosti i pseudoznanosti. U svojoj srži, ovo izvješće zapravo govori o namjerno izazvanim izvantjelesnim iskustvima koja bi bila korisna za ulazak u neku drugu sferu realnosti.

Ovaj projekt fundamentalno je sustav mjerenja valova u mozgu između lijeve i desne hemisfere da bi se potaknulo izmijenjeno stanje svijesti, te pomicanje granica svijesti izvan samog prostora i vremena, navodi se u istraživanju.

Tehnika je temeljena na idejama razvijenim na Institutu Monroe, neprofitnoj organizaciji koja proučava ljudsku svijest. Teorija govori da određene meditacijske vježbe mogu potaknuti hemisfernu sinkronizaciju u mozgu slušajući razne binauralne zvučne valove, znane i kao Gateway Tapes.

Svijest je hologram?

U izvješću se navodi i da je svemir kompleksni sustav energetskih polja u međusobnoj interakciji. Ljudska svijest nije ništa drugačija, već je vibracijski oblik energije. Binauralnim valovima, smatra se, ljudska svijest može nadići fizičku realnost i prijeći u čisto energetsko polje.

Oslanjajući se na kvantnu isprepletenost, istraživači smatraju da bi i ljudska svijest mogla mijenjati svemir zahvaljujući svojoj holografskoj stvarnosti. U ovom shvaćanju zbilje, sve je duboko povezano energijskim vibracijama, počevši od vlastite svijesti pa sve do dubina svemira.

Naša svijest sudjeluje u neprekidnom ciklusu svijesti, što je karakteristika energije koja je u stalnom opticaju.

Kada osoba doživi izvantjelesno iskustvo, ona projicira dio svoje svijesti i proučava okolinu na način koji je drugačiji od budnog stanja.

Neki istraživači navedenog dokumenta smatraju kako je isti dokaz tzv. Zakona privlačnosti, odnosno filozofije koja uči da pozitivne misli donose pozitivne rezultate u život osobe, dok negativne stvaraju negativnu stvarnost.

Dokument je zanimljivo štivo, no svejedno ga se ne bi trebalo uzimati kao znanstveno ispravno, bez obzira na znanstveni jezik kojim je pisan. Mnoge od ideja temeljene su na pravim znanstvenim istraživanjima, no kao cjelovito djelo ne djeluju vjerodostojno, te se ne mogu testirati, zaključak je većine znanstvenika.