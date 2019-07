Udruga Prijatelji životinja, kao članica organizacije Eurogroup for Animals, već godinama dio je sve glasnijih zahtjeva da se u EU-u ukine stravična praksa prijevoza živih životinja

Izlučivanje sline, povraćanje, proljev, znatni gubitak težine kao posljedica učestalog pražnjenja crijeva i dehidracije, povećanje tjelesne temperature, ozljede, stajanje ili ležanje u vlastitom izmetu, oštećenja tkiva i kože, iznemoglost, apatija, gušenje ili gaženje do smrti... Da nabrojane simptome trpi čovjek, odmah bismo pozvali hitnu pomoć. No kako je riječ o rutinskoj patnji koju trpe životinje u transportu kako bi na kraju mučnog puta bile zaklane, većina ostaje ravnodušna jer - to su samo životinje.

A te životinje, upozorava udruga Prijatelji životinja, upravo su tijekom ljetnih mjeseci prisiljene trpjeti i posljedice visokih temperatura. „Nezamislivi prizori patnje koju podnose krave, svinje, ovce, kokoši koji se svakodnevno prevoze unutar i izvan granica EU-a ostali bi skriveni od očiju i savjesti javnosti da ne postoje pojedinci i organizacije koji dokumentiraju užase transporta. Provodeći dane u kamionima u kojima se temperatura penje i do 37 ºC, životinje dižu glave boreći se da udahnu zrak, danima stoje u vlastitom urinu i izmetu te trpe žeđ i glad čekajući prelazak preko granice. Mnoge umru kada kamioni danima zapnu na granici", ističu Prijatelji životinja.

Dok si olakšavamo vrućine boraveći u klimatiziranim prostorima i osvježavajući se na moru, agonija životinja počinje i prije ukrcavanja u kamione i na brodove. U uzgoju su samo proizvodne jedinice, pa je sve podređeno što bržem porastu njihove težine kako bi što prije završile u klaonicama, a zatim u trgovinama i, u konačnosti, na našim tanjurima. One moraju trpjeti i ulazak u kamione. Muče ih pretrpanost transportnog prostora i bolesti kao posljedica narušenog imunološkog sustava. Pretrpanost znači stres, a to dovodi do međusobnog ozljeđivanja i smrti zbog padova s utovarnih rampi, međusobnog gaženja i udaranja. Iscrpljene su. Ne mogu leći jer će ih drugi zgaziti.

Ako je suditi po političkim odlukama, veganstvo je jedini način pomoći tim izmučenim životinjama. Naime, iako postoji jasan zahtjev Europske komisije zemljama EU-a da se životinje ne smiju prevoziti pri visokim temperaturama, praksa pokazuje potpuni neuspjeh zakona EU-a da zaštite životinje.

Potaknuti valom vrućina u Europskoj uniji, Prijatelji životinja uputili su dopis Ministarstvu poljoprivrede tražeći da Hrvatska makar obustavi prijevoz živih životinja izvan EU-a tijekom sezone visokih temperatura te čekaju konkretan odgovor. U Mađarskoj je nedavno ministar poljoprivrede donio odluku o obustavi izvoza preživača u Tursku na visokim temperaturama. Postoje neka ograničenja i u Njemačkoj, Austriji i Češkoj gdje je zbog ekstremnih temperatura od tri dana zaredom Državna veterinarska uprava objavila da neće slati pošiljke domaćih životinja iz Češke na više od 600 km.

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije (DG SANTE) upozorava: „Zbog nemogućnosti ventilacijskog sustava vozila za stoku da snizi temperaturu u odjeljku za životinje ispod vanjske temperature okoliša [...] prijevoznicima je vrlo teško osigurati da se životinje unutar kamiona drže ispod 35 °C kada je okolna temperatura iznad 30 °C." Zbog duljine prijevoza živih životinja izvan EU-a narušava se njihova dobrobit čak i u tzv. normalnim okolnostima. S porastom temperature, situacija se drastično pogoršava. I Savez veterinara Europe (FVE) naglašava da se prijevoz živih životinja ne smije niti započinjati ako se očekuje da temperature prijeđu 30 °C.

Udruga Prijatelji životinja, kao članica organizacije Eurogroup for Animals, već godinama dio je sve glasnijih zahtjeva da se u EU-u ukine stravična praksa prijevoza živih životinja. Navodi da su iživljavanje i nemar standard u prijevozu živih životinja, a užas i bešćutnost ove zastarjele i nepotrebne prakse možemo najučinkovitije zaustaviti tako da umjesto jedenja mesa izaberemo biljnu prehranu.

Više informacija o prijevozu živih životinja nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr, a na www.whyveg.com/hr može se saznati kako zaustaviti patnju životinja.