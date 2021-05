Pivo na kraju napornog dana mnogima pomaže da se opuste, no ako pijete previše, to se može negativno odraziti na vaše zdravlje

Pivo je omiljeno u svijetu od davnina, pa tako i u našim krajevima, no može postati problem, osobito ako pijete pivo svakodnevno.

Ovih pet znakova pokazuje da pijete previše piva.

Anksiozni ste - anksioznost je česta pojava među osobama koje piju velike količine alkohola. Ako prijete previše piva, možete se osjećati anksiozno kada započne razdoblje detoksikacije, odnosno kada alkohol napusti vaše tijelo. Prema tome, ako često pijete pivo i anksiozni ste, možda biste trebali smanjiti s pivom.

Pospani ste - ako ste pospani i imate problema sa spavanjem, to bi moglo biti povezano s količinom alkohola koju ste popili. Naime, studija koju je proveo Američki nacionalni institut za zdravlje pokazala je da je potrebno četiri do pet sati da alkohol napusti naše tijelo. Dakle, ako pijete alkohol prije spavanja, alkohol će poremetiti vaš san. Ako želite popiti pivo, popijte ga nekada ranije tijekom dana.

>> Zašto je pivo dobro za vas >>

Problemi u krevetu - studije pokazuju da muškarci koji piju previše piva mogu doživjeti erektilnu disfunkciju, piše Eat this. Piće može spriječiti proizvodnju hormona i smanjiti libido. Ako imate poteškoća u krevetu, razmislite o tome da smanjite unos alkohola.

Problemi s pražnjenjem crijeva - velike količine alkohola, uključujući i pivo, mogu uzrokovati probleme s pražnjenjem crijeva. Prekomjerna konzumacija alkohola može uzrokovati proljev ili bol prilikom pražnjenja crijeva. Ako primijetite takve probleme, smanjite unos alkohola i počnite jesti više hrane koja je bogata vlaknima.

>> Pivo je nedvojbeno sjajno za probavu >>

Osjećate se naduto - prevelika konzumacija alkohola može oštetiti tkivo u probavnom traktu i uzrokovati probleme s crijevima koja apsorbiraju hranjive sastojke i vitamine tijekom probavljanja hrane. Zbog toga se može javiti i pothranjenost. Naravno, to ovisi o tome koliko alkohola pijete. No, ako vas muči nadutost i imate plinove, to može biti znak da ste popili previše piva. Ako smanjite unos alkohola, to može riješiti problem s nadutosti te smanjiti rizik od nekih drugih zdravstvenih problema kao što su hemoroidi i čir.