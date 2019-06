Prvih par mjeseci svake veze je genijalno, no kad se parovi počnu osjećati potpuno sigurno, mnogi zaborave činjenicu da se oko partnera i dalje treba truditi.

Stoga ne čudi što njihove veze nerijetko propadaju zbog jednog od ova 4 razloga:

Dosada - ako mislite da je super što svaku večer, nakon što se cijelog dana niste vidjeli niti čuli, legnete u isti krevet i svu svoju pažnju posvetiti društvenim mrežama - varate se. Umjesto da mu ljubav izražavate označavajući ga na svakoj romantičnoj objavi na Facebooku, radije ga poljubite i zagrlite iz čistog mira.

Manjak komunikacije - svima je jasno da ste umorni od napornog dana na poslu, ali to nije opravdanje da na kavi s partnerom komunicirate isključivo sa svojim mobitelom a njega i njegovu priču potpuno ignorirate. Ni sami ne biste htjeli da vas druga strana ne doživljava dok joj pokušavate ispričati nešto što je vama bitno.

Nedostatak vremena - postoje dani kada vam se čini da nemate vremena u miru pojesti i to je potpuno u redu. Svatko od nas je barem jednom doživio takav scenarij. No, ako to nije iznimka nego pravilo - imate problem.

Previsoka očekivanja - ako vi niste savršeni, ne očekujte ni od drugih da to budu. Dobro je imati kriterije, ali ponekad se dogodi da naši visoki standardi postanu potpuno nerealni.