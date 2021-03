Pojava COVID-19 dovela je do smanjenja svih vrsta fizičke aktivnosti – a onda su Garmin korisnici otkrili kreativne i sigurne načine kretanja

2020. je... bila godina. Proučavat ćemo je još desetljećima - ne samo zbog pandemije, nego i zbog bezbroj načina na koja se ljudsko ponašanje promijenilo. Zahvaljujući interaktivnom alatu Garmin Connect, korištenom od strane milijuna ljubitelja fintessa diljem svijeta s ciljem mjerenja, analiziranja i međusobnog dijeljenja svojih postignuća, imamo posebne uvide u ljudsko ponašanje i promjene.

Cijeli se svijet zatvorio - teretane su prestale raditi, škole su postale virtualne, a posao se obavljao na daljinu - tada je bilo vrlo jednostavno preskočiti trening. Vježbanje često pada u drugi plan, čak i u dobrim okolnostima, a pogotovo u godini kao što je bila ova. I samo na kratko, upravo se to i dogodilo. COVID-19 se pojavio, a Garmin korisnici nisu mirno sjedili s ostatkom svijeta.

Podaci iz Garmin Connect aplikacije pokazuju, kroz svaku aktivnost i svako postignuće, da smo se prilagodili. Pokućstvo je zamijenilo sprave za vježbanje, a dnevna soba zamijenila je stazu za trčanje. Uzeli smo stvari u svoje ruke, pritom smo pazili na sebe i ljude koji nas okružuju. Stavili smo sebe i svoje zdravlje na prvo mjesto.

Prijavljeno je više aktivnosti

Pogledajte ovaj rast u 14. tjednu. Jednom kad smo se pomirili s činjenicom da će trening još neko vrijeme drukčije izgledati, počeli smo pronalaziti nove načine vježbanja - u tolikoj mjeri da je u 2020. godini prijavljeno 5% više aktivnosti nego u 2019.

Probali smo nove stvari

I to nisu bile poznate, stare aktivnosti koje smo već isprobali. Pretpostavljamo da većina nema trake za trčanje u svojim domovima - stoga su se opcije promijenile, a mi smo se prilagodili. Izašli smo iz svoje sigurne zone i isprobavali nove vježbe. Čak je 8% korisnika Garmina prijavilo barem dvije vrste aktivnosti tjedno više u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

Više smo hodali

U godini kada je veliki dio bio osuđen na manje prostora i udobnosti nego inače, počeli smo više šetati. Korisnici Garmin Connecta su u 2020. godini prijavili 55% više hodanja i sličnih aktivnosti nego u 2019.

Skupljanje koraka postalo je sve teže.

Ne poričemo da je ostanak doma uvelike otežao postizanje željenog broja koraka. Nakon što su termini poput "karantene" i "socijalne distance" postali sastavni dio našeg vokabulara, počeli smo pronalaziti nove rute i putove. Iako bi pad od 7.31% u prosječnim koracima u normalnim uvjetima mogao biti razočaravajuć, u ovom kontekstu je i više nego dobar - morali smo puno više truda uložiti u svoje korake nego inače.

Joga je postala svakodnevica

Prakticirali smo jogu čak 93% više nego u 2019. Oslobađanje od stresa i mir koji joga donosi bili su ključni u prošloj godini. S obzirom da nismo skidali Garmin satove sa svojih zapešća, imali smo koristan alat kraj sebe koji nas je vodio kroz vježbe, neovisno o iskustvu i vještinama.

Izgradili smo i ojačali mišiće

Vježbe snage postale su popularnije u 2020., čak za 23% u odnosu na 2019. Nismo sigurni je li to zbog novog seta utega ili su stare boce dobile novu funkciju, u svakom slučaju, nama se to sviđa.

Duboko smo disali

Pogledajte porast u vježabama disanja koji je započeo u 12. tjednu 2020. godine. Slučajnost? Mogla bi biti, no mi baš i ne vjerujemo u to. Funkcija Mindful breathing može povećati svijest o sebi, smanjiti stres, poboljšati mentalno zdravlje i djelotvornost vježbanja te pozitivno utjecati na san. Postoje različite aktivnosti vezane uz vježbe disanja, a odnose se na smirenost, opuštanje i usredotočenost. S obzirom da je ovo nova Garmin funkcija, nemamo potpune podatke za 2019. godinu - no statistike iz 2020. pokazale su da se polako, ali sigurno razina stresa kod korisnika koji su radili barem jednu vježbu disanja tjedno, smanjuj

Znamo da se mnogi suočavaju s različitim izazovima u različito vrijeme. Širenje pandemije slabilo je i jačalo, mjere su se mijenjale, a lockdown je bio prisutan u raznim zemljama u različitom intenzitetu. Svi prethodno navedeni podaci su globalni. Ovi nam podaci pokazuju da su, unatoč ponekim odstupanjima, trendovi u većini zemalja bili slični. To nije samo statistika, nego zajednička nit vodilja koja pokazuje da smo svi vodili istu bitku na gotovo isti način, neovisno o lokaciji i regulacijama.

Što je sljedeće?

COVID-19 situacija stalno se mijenja, i ovisno o lokaciji, neke zemlje ulaze u novi lockdown dok neke popuštaju mjere - no to nije nešto što možemo predvidjeti ili kontrolirati. Ono što možemo je zadržati zdrave navike koje smo stvorili u 2020. godini i pripremiti se za trendove u 2021. Budite uporni u svojim šetnjama, nastavite se istezati i vježbati. Stavljajte svoje zdravlje i odmor na prvo mjesto jer to zaslužujete. Iako smo sigurni da ćete već sutra biti bolji nego danas, ako trebate našu pomoć samo pogledajte svoju ruku i svi Garmin alati bit će tu za vas.