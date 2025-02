U svijetu koji se neprestano mijenja, održivost više nije samo opcija – ona je nužnost.

Na ovogodišnjoj Konferenciji za žene u održivosti, održanoj 31. siječnja 2025. u Zagrebu, okupile su se liderice i stručnjakinje koje mijenjaju pravila igre, promiču odgovorne poslovne prakse i svojim primjerom pokazuju kako se održivost može utkati u sve sfere života. Od politike do svakodnevnih navika, od wellnessa do mobilnosti, od korporativne odgovornosti do marikulture - konferencija je ponudila jedinstveni mozaik ideja, strategija i inspirativnih priča.

„Organizirali smo treću za redom konferenciju za žene u održivosti jer smo vidjele koliko su žene strastvene oko održivosti i osobno i poslovno i drago nam je da ih možemo potaknuti na umrežavanje i pružiti im veću vidljivost. Posebno je vrijedno što smo imali priliku čuti realne priče iz iskustava te iz raznih industrija, poput wellness industrije, marikulture i sl., a imali smo i strane predavače koji su za usporedbu opisali svoje inozemno iskustvo na pitanje održivosti." - istaknula je Valentina Rupčić, Event manager - Women in Adria

Konferenciju je otvorila dr. sc. Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu, koja je istaknula kako se politika i praksa isprepliću u kreiranju održive budućnosti. Osvrnula se na napredak u ispunjavanju ciljeva Agende 2030, ulogu Europske unije te vlastita iskustva u implementaciji održivih politika.

Kako male promjene mogu donijeti velike rezultate, pokazala je Jadranka Boban Pejić, suosnivačica i direktorica Biovege, vodeća stručnjakinja za održivi životni stil. U svom predavanju naglasila je kako svakodnevne odluke i navike mogu značajno doprinijeti globalnoj održivosti te kako svatko od nas ima moć utjecati na okoliš kroz male, ali dosljedne promjene.

Nuša Korotaj, direktorica Termi Sveti Martin, podijelila je priču o tome kako su te terme postali lider održivog wellnessa. Njihova održivost temelji se na pristupu Rudolfa Steinera, pri čemu su ESG principi utkani u svaki segment poslovanja. Njihova inovacija u reciklaži otpadnih ulja donijela je ekološki prihvatljivo rješenje - proizvodnju svijeća od otpadnih ulja koje se potom poklanjaju gostima. Koncept "biti održiv" Termama Sveti Martin nije kratkoročna strategija, već dugoročna utakmica koja se uvijek isplati, kako financijski, tako i ekološki.

Ugled i povjerenje su valuta modernog poslovanja, a Marina Bolanča, direktorica Abecede komunikacije, pokazala je kako ESG strategije oblikuju reputaciju kompanija i donose dugoročnu vrijednost. Ističe da se reputacija temelji na percepcijama javnosti, iskustvima kupaca i mišljenju zaposlenika, a kompanije koje otvoreno dijele informacije o svojim ESG ciljevima i postignućima mogu izgraditi veće povjerenje među dionicima. Projekt "Better Company" kojeg je predstavila pokazao je koliko je reputacija ključna za uspjeh organizacija, a povjerenje je kamen temeljac uspješne ESG metrike, jer održive prakse ne samo da poboljšavaju ugled, već i direktno utječu na poslovne rezultate.

Kako brže, jeftinije i ekološki odgovornije doći na posao? Helena Sugnetić iz Nami Electric Croatia predstavila je rješenja održive mobilnosti u poduzećima, uključujući električne romobile, mikromobilnost, javni prijevoz i dijeljenje vozila. Naglasila je kako je nedavno istraživanje pokazalo da povratak s posla romobilom može biti i do 50% kraći nego automobilom.

Održiva proizvodnja hrane jedna je od ključnih tema globalnog razvoja, a Tamara Tarnik iz Cromarisa podijelila je uvide u izazove i prilike u marikulturi. Cromaris uzgaja bijelu mediteransku ribu u prirodnim uvalama, smanjujući zagađenje i osiguravajući održivu akvakulturu.

Konferencija je uključivala i panel diskusiju na kojoj su sudjelovale istaknute liderice. kao što su Amorella Horvat Topić (PwC), Jelena Festini (Amelicor Grupa), Nataša Novaković (Hrvatska udruga poslodavaca), Nikolina Kolarić (HPB) i Sandra Vrabec (UNIQA osiguranje d.d.) Raspravljalo se o praktičnoj primjeni ESG principa, izazovima i prilikama te integraciji održivih praksi u poslovne strategije. Događaj je zaključen predavanjem koje je održao Arnfinn Lundberg Bakke (Innovation Norway), pružajući uvid u konkretne primjene ESG strategija u inovativnim poslovnim modelima.