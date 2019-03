Globalni glazbeno-kazališni fenomen, koji već više od 40 godina oduševljava publiku diljem svijeta, vraća se pred zagrebačku publiku. Riječ je o rock-operi Tima Ricea i Andrewa Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar koja je već bila postavljena u produkciji Kazališta Komedija, no ovaj se put, nakon punih 20 godina, vraća u potpuno novoj inscenaciji, pod dirigentskom palicom maestra Dinka Appelta i u režiji Damira Lončara. Svečana premijera ovog bezvremenog djela na rasporedu je u subotu, 23. ožujka 2019. s početkom u 19.30 sati.

Ova svjetski poznata rock opera koja govori o posljednjih sedam dana Isusova života zaigrat će već drugi put u produkciji Kazališta Komedija, ali prvi put na daskama Komedije. Naime, produkcija iz 2000. u režiji Vlade Štefančića igrala je u KD Vatroslava Lisinskog te nekoliko sezona i na pontonskoj pozornici na Jarunu, u sklopu manifestacije Jarunfest. Ovaj nas put očekuje potpuno novo, moderno uprizorenje - osim što se smješta na daske matičnoga kazališta, a ne na neku veću pozornicu i dvoranu, ovo uprizorenje potpisuje uglavnom potpuno novi autorski tim. Za pojedine uloge te za muški ansambl prije nekoliko mjeseci bila je raspisana i održana audicija, a opsežne probe svakodnevno se održavaju u dvorani Studentskog centra.

Suvremeni Broadway ili londonski West End gotovo su nezamislivi bez potpisa dva umjetnička genijalca - skladatelja Andrewa Lloyda Webbera, koji potpisuje brojne uspješne mjezikle kao što su Evita, Mačke, Fantom u operi, Bulevar sumraka i Zviždanje niz vjetar te tekstopisca Tima Ricea, poznatog po djelima kao što su Evita, Šah, Disneyevim Ljepotica i zvijer i Kralj lavova. Njihov Jesus Christ Superstar jedno je od najpoznatijih i najkvalitetnijih suvremenih glazbeno-scenskih djela, koje je dosad prikazano u više od dvadeset zemalja svijeta i vidjelo ga je više od pet milijuna ljudi. Premijerna izvedba zabilježena je davne 1971. na broadwayskoj pozornici, a sljedeće godine započelo je osam godina dugo putovanje na West Endu. Riječ je o najdugovječnijem mjuziklu svih vremena, a sjajni izvođači, suvremeni dizajn i očaravajuća koreografija, čine ovu energičnu i emotivnu produkciju toliko nezaboravnom.

Jesus Christ Superstar govori o posljednjih sedam dana života Isusa iz Nazareta: osobita pozornost posvećena je odnosu običnih ljudi prema Isusu i prema događajima oko njega, pri čemu su dva glavna predstavnika tih odnosa Juda, koji se okreće od svojega učitelja i postaje izdajnikom, te Marija Magdalena, obraćena grešnica koja u Isusa ima neograničeno povjerenje. Tu su još i Pilat koji će ustuknuti pred svjetinom i osuditi Isusa premda ne vidi nikakve njegove krivice, Petar koji će Isusa tri puta zanijekati, kralj Herod koji je razočaran i bijesan jer mu Isus nije pokazao ni jedno od čuda o kojima je slušao te brojni drugi. Kada Narod, koji isprva okružuje Isusa, slavi ga, poziva ga da ga liječi ili da mu bude vođa, ugleda Isusa uhićena i pretučena, okrene se protiv njega, izruguje mu se i traži da ga se razapne.

U glavnim ulogama Isusa i Jude ponovo su Đani Stipaničev i Ervin Baučić, uz alternacije: Filip Hozjak i Neven Stipčić kao Isusi i Fabijan Pavao Medvešek i Noa Rupčića kao Jude. Mariju Magdalenu tumačit će Renata Sabljak i Vanda Winter, Poncija Pilata Dražen Bratulić i Igor Dervenkar, a Kajfu Adalbert Turner i Siniša Štork. Heroda će tumačiti Jacques Houdek i Dražen Čuček, Anu Davor Lovrinić i Danilo Stankić, a apostole Petra i Šimuna Ivan Čuić, Dino Antonić i John Gečević, odnosno Neven Stipčić i Vjekoslav Vostrel. Uz navedene tumače glavnih uloga tu je i veliki plesno-pjevački ansambl koji uprizoruje Apostole, Narod, Židovsko vijeće, Soul Girls I druge. Scenografiju i dizajn svjetla potpisuje Ivo Knezović, kostimografiju Mirjana Zagorec, koreografiju Leo Mujić, a dizajn zvuka Mario Stanin.

Ulaznice za predstave Kazališta Komedija se mogu osigurati na blagajni Oktogon od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati te na blagajni Kaptol od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati i sat i pol prije početka predstave. Također, ulaznice se mogu kupiti i na službenoj stranici kazališta www.komedija.hr. Najnovije informacije dostupne su i na službenoj Facebook stranici te Instagram profilu.