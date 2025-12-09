Duljina trajanja seksa brojka je nemjerljivo važnija od, primjerice, dužine penisa - tko će se buniti ako vam nije baš obilan, ali radi desetinama minuta (namjerno smo ovo stavili kao mjerilo...)?

Dakle, koja je to brojka koja definira prosječnu duljinu trajanja seksa? Zanimljiva tema koja svakoga zanima, a teško ju je utvrditi jer se za vrijeme odnosa svi relativno "isključe" i teško je utvrditi koji je vremenski period prošao od početka do kraja.

Istraživanje provedeno 2005. godine bavilo se baš ovom tematikom, a uključivalo je 500 parova koje su znanstvenici pratili u periodu od četiri tjedna.

Seks su definirali kao razdoblje od trenutka penetracije do trenutka orgazma. Duljine trajanja seksa kretale su se od 33 sekunde pa do 44 minute, a prosječna je duljina 5.4 minute.

Dakle, prosjek stvarno nije nešto, tako da uz samo malo više truda možete mirno reći da ste daleko iznad prosjeka...